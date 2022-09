Oscuro documental de Barney estrena su intrigante tráiler

“Barney, I Love You, You Hate Me”, es un polémico documental que promete exponer el lado oscuro de un programa para niños y que recientemente ha sorprendido con el lanzamiento de su tráiler oficial.

Se ha destacado que el mensaje central del inmensamente popular programa infantil “Barney and Friends” o “Barney y sus amigos”, era difundir amor y amabilidad entre ellos, pero el tráiler de una nueva docuserie de Peacock destaca la idea de que Estados Unidos no estaba tan ansioso por aceptar ese mensaje.

Es por eso que en el tráiler de la próxima docuserie de dos partes "I Love You, You Hate Me", múltiples cabezas parlantes, desde Bill Nye the Science Guy hasta Al Roker de NBC, comparten historias de cuán rápido el mundo se volvió contra el amigable dinosaurio rechazando su valores de inclusión y respeto.

El lado oscuro de Barney

Barney y sus amigos

Bob West, un artista de Barney que se disfrazó del feliz dinosaurio púrpura, compartió que se hicieron amenazas de muerte contra toda su familia: “Fueron violentos y explícitos, la muerte y el desmembramiento de mi familia”, dice en el tráiler. “Iban a venir a buscarme y me iban a matar”.

Gran parte del diálogo en el avance rodea a la creadora del programa, Sheryl Leach, quien desarrolló el programa en 1992 junto con Kathy Parker y Dennis DeShazer después de crear inicialmente videos caseros del personaje de Barney para sus hijos.

El adelanto del documental

Una cadena de diálogos empalmados de múltiples entrevistas en el tráiler subraya el propósito general del personaje de Barney: “Barney representa inclusión, aceptación. Deberías amar a todos, todos tenemos que agradecerle a Sheryl Leach por eso”.

Cabe destacar que la docuserie Peacock sobre Barney, se anunció por primera vez en noviembre del año pasado y proviene de Scout Productions, los productores de "Queer Eye". La docuserie de dos partes se estrenará el 12 de octubre en el streamer.

