¿Olly Alexander será el próximo Doctor Who después de Jodie Whittaker?

¿Olly Alexander reemplazará a Jodie Whittaker como el Doctor en Doctor Who después de la próxima decimotercera temporada? El actor sería el primero, abiertamente gay, en interpretar al personaje.

Durante meses, han circulado rumores de que Whittaker, como sus predecesores, saldría del programa después de su tercera temporada en el papel. La actriz es la primera mujer en dar vida al famoso personaje británico.

La BBC se ha rehusado a confirmar o negar los rumores de la supuesta salida de Jodie Whittaker, quien ha dado vida al Time Lord desde 2018, tomando el manto de manos de Peter Capaldi.

¿Jodie Whittaker dejó Doctor Who?

Jodie Whittaker es la primera mujer en protagonizar la serie

La BBC sigue manteniendo su silencio respecto a la supuesta salida de Jodie Whittaker. La mánager de Olly Alexander, Martha Kinn, recurrió a las redes sociales para negar el rumor con una publicación llena de juegos de palabras de Doctor Who.

"Por muy agradable que sea ver regenerarse el interés en esta historia, simplemente no es cierto [...] Olly se está centrando en su música, por el momento", escribió la agente, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias.

Ese podría ser el final del rumor. Por otra parte, los fanáticos pueden asumir que es una mentira mantener en secreto el casting de Alexander como el próximo protagonista tras el nombramiento de David Tennant como el mejor Doctor Who.

Es probable que los fanáticos continúen especulando sobre el futuro de Whittaker con el programa y la participación de Alexander hasta que su partida, cuando sea que sea, se haga oficial y se nombre al reemplazo de Jodie Whittaker.

Olly Alexander podría ser el nuevo Doctor Who

Olly Alexander podría ser el próximo Doctor más joven de la serie

Los rumores de que Olly Alexander se convertiría en el nuevo Doctor comenzaron cuando apareció en It's a Sin, un drama creado por el ex showrunner de Doctor Who, Russell T. Davies.

La miniserie incluyó una entrega en la que el personaje de Alexander es parte de la producción de un episodio ficticio de Doctor Who. Los rumores sugieren que Davies está presionando para que Alexander se convierta en el próximo Doctor.

De acuerdo al tabloide británico The Sun, Alexander está en "conversaciones avanzadas" para asumir el cargo de Decimocuarto Doctor después de la supuesta salida de Whittaker al finalizar la temporada 13.

"Olly está a punto de ser anunciado como el nuevo Doctor. Las negociaciones están en una etapa avanzada", afirma The Sun. "Russell, con quien ha trabajado de cerca en otros proyectos, lo promovió en gran medida para el papel".

"Russell quedó impresionado con su trabajo y sintió que encajaba perfectamente con el Doctor. Definitivamente está sucediendo, solo tuvo que guardar silencio mientras se finalizaron las negociaciones".

¿Qué piensas? ¿Olly Alexander reemplazará a Jodie Whittaker en Doctor Who?

