Obi-Wan Kenobi se lleva el título del estreno original de Disney+ más visto

El último programa de Star Wars de acción en vivo de Lucasfilm , Obi-Wan Kenobi , acaba de establecer el récord del mayor estreno de cualquier serie original de Disney+.

Obi-Wan Kenobi estrenó sus dos primeros episodios en Disney+ el viernes 27 de mayo. Según Disney, el programa tuvo "el estreno de la serie original de Disney+ más visto a nivel mundial hasta la fecha, según las horas transmitidas en un fin de semana de apertura". Además, " la audiencia del título de Star Wars en Disney+ se triplicó en horas vistas" durante el primer fin de semana de lanzamiento de Obi-Wan Kenobi.

La tan esperada serie ve a Ewan McGregor retomar su papel de Obi-Wan Kenobi, a quien interpretó anteriormente en la trilogía de películas de precuelas de Star Wars de 1999 a 2005. Dicho esto, aunque McGregor ciertamente está encantado con el éxito del programa, también tomó es el momento de denunciar el lado más tóxico del fandom, que ha estado hostigando a Moses Ingram, quien interpreta a la antagonista Reva, también conocida como la Tercera Hermana, en Obi-Wan Kenobi .

Ingram compartió recientemente algunos de los mensajes racistas que ha estado recibiendo en las redes sociales desde el estreno del programa, lo que llevó a McGregor a emitir su propia declaración. “Este fin de semana, los fanáticos de Star Wars hicieron de Obi-Wan Kenobi el estreno de la serie original de Disney+ más visto de todos los tiempos, y por eso, les daría las gracias”, dijo McGregor.

"Y solo demuestra lo que esta familia puede hacer cuando todos nos unimos. Sin embargo, parece que algunos de los fanáticos, de esta influyente base de fanáticos, han decidido atacar a Moses Ingram en línea y enviarle los mensajes más horrendos". , DM racistas. Y escuché algunos de ellos esta mañana, y simplemente me rompió el corazón".

Continuó: "Moisés es un actor brillante, es una mujer brillante y es absolutamente increíble en esta serie. Aporta mucho a la serie, aporta mucho a la franquicia, y me repugnaba escuchar eso". esto había estado sucediendo. Solo quiero decir, como actor principal de la serie, como productor ejecutivo de la serie, que apoyamos a Moses. Amamos a Moses. Y si le estás enviando mensajes de intimidación, No soy un fanático de Star Wars en mi mente. No hay lugar para el racismo en este mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con Moses".

Ambientada 10 años después de los eventos de la película de 2005 Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith , Obi-Wan Kenobi se reincorpora a Obi-Wan, ahora con el nombre de Ben Kenobi, durante su tiempo cuidando a Luke Skywalker en Tatooine. Sin embargo, Ben es sacado de su escondite por Reva de los Inquisidores , una fuerza de caza Jedi de élite que responde nada menos que al mismísimo Darth Vader. Obi-Wan Kenobi está programado para un total de seis episodios hasta el miércoles 22 de junio.

Los nuevos episodios de Obi-Wan Kenobi llegan los miércoles a Disney+.

