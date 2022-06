Obi-Wan Kenobi: Ya puedes escuchar el soundtrack de la serie de Disney Plus.

La compositora de cine y televisión Natalie Holt ha anunciado que el soundtrack de la serie Obi-Wan Kenobi de Disney Plus ya está disponible para comprar y escuchar dondequiera que consigas tu música.

La serie limitada tuvo lugar diez años después de la tercera precuela, Star Wars: La venganza de los Sith , y siguió a Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) durante una época en la que los inquisidores perseguían a los Jedi para finalmente llevar la orden a la extinción de una vez por todas. para todos.

Sin embargo, ese no fue el único problema de Obi-Wan, ya que se vio atrapado entre rescatar a una joven y traviesa Princesa Leia (Vivien Lyra Blair) y enfrentarse a su antiguo aprendiz, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), quien se ha convertido en Darth Vader.

La partitura de Holt para Obi-Wan Kenobi se elaboró de una manera que realmente resalta la atmósfera, el estado de ánimo y el tono de la serie.

El programa sirve como una entrada más oscura en el universo de Star Wars, a diferencia de The Mandalorian o The Book of Boba Fett, pero en un eco de la intención establecida por las películas de la precuela; Holt capta esto a la perfección sin perder el sentimiento más ligero pero clásico de las expectativas habituales de la música de Star Wars. Sin mencionar que Holt es la primera mujer en anotar una producción en vivo de Star Wars.

La carrera musical de Holt no ha sido nada menos que impresionante. Sus partituras más populares incluyen la banda sonora nominada al BAFTA para Great Expectations, donde colaboró con Martin Phipps. Su segunda colaboración en The Honorable Woman ganaría el premio Ivor Novello.

Otras producciones notables incluyen Paddington, una película basada en las historias infantiles de Michael Bond centradas en Paddington Bear. Su primer proyecto de Disney fue en la serie Loki de Marvel Studios Disney+ de 2021, que también fue muy elogiada.

No hace falta decir este punto, definitivamente vale la pena echarle un vistazo al trabajo de Holt. Será emocionante observar y ver cuáles serán sus próximos proyectos, y si regresará para una posible temporada 2 de Obi-Wan Kenobi: cruce los dedos para que ambos sucedan.

Todos los espectadores compulsivos pueden encontrar la serie completa de Obi-Wan Kenobi en Disney+ ahora. Su banda sonora ya está disponible para comprar en cualquier tienda de música u online.

