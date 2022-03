Nuevo musical de Michael Jackson tendrá gira en 2023

Confirman nuevo musical de Michael Jackson

Habrá un nuevo musical de Broadway sobre Michael Jackson, “MK”, se planea que inicie su gira en el año 2023 por 17 ciudades de Estados Unidos.

El musical tendrá docena de canciones del Rey del Pop y tendrá su primera parada el 15 de julio del 2021 en Chicago, en el teatro James M. Nederlander.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que en mayo del 2021, Broadway está de vuelta ante la pandemia por Covid-19.

Michael Jackson show Broadway

Broadway prepara nuevo musical de "El rey del pop"

El nuevo musical del Rey del Pop de Broadway ha originado cientos de reacciones por parte de sus fanáticos.

El show tendrá su primera fecha en Chicago, en el James M, Nederlander Theatre, el 15 de julio del 2023, según anunciaron los productores.

La productora Lia Vollack por medio de un comunicado oficial reveló:"Estamos encantados con la respuesta de Broadway a MJ, y que ya estamos en los preparativos para llevar este emocionante espectáculo a Chicago y a todo Estados Unidos".

Musica de Michael Jackson regresa

El musical contará con las canciones más emblemáticas de Michael Jackson

El musical del cantante Michael Jackson, incluirá algunas de sus más famosas canciones, entre las que destaca “ABC”, “Black or White”, “Blame it on the Boogie”, “Bad”, “Billie Jean”, “Off the Wall”, “Thriller” y “I’ll Be There”.

Se utilizará un recurso ficticio de filmación de MTV para enmarcar la vida de Michael, que ha recibido acceso para documentar los preparativos para su gira “Dangerous” de 1992.

Michael Jackson viajará en el tiempo para explicar su historia y su lado perfeccionista, la obra de la dramaturga Lynn Nottage y el director y coreógrafo Christopher Wheeldon, ha sido aprobada por los herederos del fallecido cantante.

