Nuevo Joker de Batman explicado: Será interpretado por Barry Keoghan

Es oficial, Barry Keoghan ha sido confirmado para interpretar el nuevo Joker de Batman y todo apunta a que veremos una versión más aterradora del personaje, la de los cómics de Scott Snyder en la versión de Matt Reeves. Este nuevo personaje podría ser el villano del Batman de Robert Pattison.

El Joker de Barry, coexistirá paralelamente con el Joker de Jared Leto, con el de Joaquin Phoenix, con el de Heath Ledger y con el Joker de Jack Nicholson. Cada uno de estos personajes existen en una realidad distinta, pero pertenecen al mismo universo.

Aunque esta nueva interpretación del personaje ha sorprendido, el verdadero misterio es dónde lo veremos, pues aunque todo apunta a que lo veremos en la película The Batman 2, esto no ha sido confirmado y hay quienes opinan que podría ir directamente a la serie de The Penguin o que incluso podría llegar a tener un spin-off propio.

Podríamos ver este nuevo personaje en The Batman 2

Puesto que el Pingüino ya no será el villano de la película The Batman 2, es probable que Barry Keoghan nos presente al Joker de la cinta de Robert Pattison, lo cuál parece bastante coherente, pues ya han introducido el nuevo universo de Batman.

Al parecer este nuevo Joker tendrá un nuevo papel dentro de este universo. El batman "cerebral” ya ha sido desarrollado con Jack Nicholson y Heath Ledger, por su parte el Joker de Joaquin Phoenix exploraba la locura desde una enfermedad mental que evoluciona, mientras que el Joker de Jared Leto lleva la maravillosa locura de lo divertido hacia el terror por lo que hace falta un Joker terrorífico, el psicópata más despreciable, el que desarrollaron los comics de Scott Snyder.

Debido a que The Batman está inspirado en varios cómics y Matt Reeves es bastante respetuoso con el material original, es probable que veamos a Keoghan en The Batman 2.

Joker es el enemigo número uno de Batman

Joker se refiere a un término en inglés, que puede hacer referencia a: el comodín, un naipe de la baraja inglesa, un bromista o bufón. Mientras que el Joker de Batman, traducido como el Guasón, es un personaje de las historietas de DC Comics, archivillano y enemigo del “hombre murciélago”.

