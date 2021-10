‘Nubia and the Amazons’ presentará a la primera amazona trans de DC Cómics

DC Cómics debutará su nueva historia, ‘Nubia and the Amazons’, en cuyo primer volumén también hará su debut, Bia, la primera amazona de DC y Wonder Woman en ser una mujer transgénero.

Junto a Bia, un total de 5 nuevas amazonas llegarán a Themyscira, siendo la mujer trans negra quien más ha llamado la atención entre los nuevos personajes del mundo de Wonder Woman.

Mientras Gal Gadot explica como la Princesa Diana inspiró a su Wonder Woman, DC busca crear otros modelos a seguir igual de inspiradores en las páginas de sus cómics por lo que han apostado por más inclusión en sus historias modernas.

¿Quién es Bia en DC Cómics?

Creada por la escritora, Stephanie Williams, autora principal de ‘Nubia and the Amazons’, Bia es una mujer trans negra que revivió en Themyscira gracias al "Pozo de las Almas", donde son llamadas las almas de las mujeres asesinadas por hombres.

En su primer panel, Bia aparece conmovida y llorando por su renacimiento como amazona. Aunque no se afirma explicitamente, su primera línea da a entender que es una mujer trans, lo cual fue confirmado por la autora.

“Si ya leíste Nubia and the Amazons #1. La respuesta a tu pregunta es sí. Hay Amazonas trans. Una de las amazonas nuevas es una mujer trans negra”, escribió Williams en Twitter tras el debate por la cita de Bia.

Nubia and the Amazons apoya a comunidad LGBT

Nubia and the Amazons debutó el 19 de octubre 2021

Tras el debut de Bia en ‘Nubia and the Amazons’, algunos grupos LGBT cuestionaron la decisión creativa, alegando que en muchas ocasiones, estos personajes "inclusivos" solo están de relleno y no tienen peso o protagonismo en la trama.

Sin embargo, su autora aseguró que el personaje tendrá gran importancia en la historia: "Bia tendrá un papel en Themyscira más allá de simplemente existir [...] no es una casilla para marcar, es un personaje de pleno derecho que es importante para su comunidad".

Como te informamos en La Verdad Noticias, DC Cómics ha incluido más representación LGBT en sus nuevas historias. También este mes de octubre, el “Nuevo Superman” fue declarado bisexual en “Superman: Hijo de Kal-El''.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!