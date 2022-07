Noah Cyrus recordó el momento en que comenzó a desmayarse por drogas en televisión

Noah Cyrus recordó el momento en que comenzó a desmayarse en televisión

Noah Cyrus, de 22 años, se sentó con Rolling Stone esta semana para reflexionar con franqueza sobre su infancia y adolescencia, y comenzó hablando sobre cómo fue crecer como parte de una familia de alto perfil.

Como probablemente sepas, la hermana mayor de Noah por siete años es Miley Cyrus, saltó a la fama como una de las estrellas infantiles más grandes de Disney en la serie Hannah Montana.

Mientras tanto, sus padres, Tish y Billy Ray Cyrus, también son figuras muy destacadas en Hollywood, con carreras reconocidas en actuación, producción y canto.

Noah Cyrus y su famosa familia

Noah Cyrus y su famosa hermana estrella de Disney

Noah detalló cómo le fue "difícil" crecer en una familia tan pública y famosa, señaló que la joven artista solo quería "ser una niña normal".

Me costó mucho ser parte de una familia pública, y luché un poco con eso, porque no era exactamente mi primera opción. dijo Noah.

“Me costó mucho que la gente se me acercara y me dijera: '¿Eres la hermana pequeña de Miley Cyrus?' o '¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?'".

Eso no me gustó y me despojó de mi propia identidad durante mucho tiempo”, admitió.

Pese a lo complicado que pudo ser crecer en medio de tanta fama la cantante señaló que su controversial familia ha sido un fuerte sistema de apoyo a su alrededor para ayudarle a lo largo de los años sus problemas.

Noah contó que desarrolló dismorfia corporal a lo largo de su adolescencia, y también tenía depresión y ansiedad, como parte de todo lo que se encontraba viviendo.

¿Cuántos años tiene Noah Cyrus?

Noah Cyrus es una joven muy controversial

Noah Lindsey Cyrus, nació en Nashville, Tennessee el 8 de enero de 2000 y actualmente tiene tan solo 22 años de edad. La famosa es la hermana menor de la también famosa Miley Cyrus.

A la edad de 18 años, Noah probó Xanax por primera vez, una benzodiacepina que a menudo se prescribe para la ansiedad o los ataques de pánico.

Al revelar que su novio le suministró la droga por primera vez en ese momento, Noah admitió que la había tomado en un intento por "encajar" con él y ser "lo que él pensaba que era genial".

“Mi novio en ese momento, cuando yo tenía 18 años, fue la primera persona que me dio un Xanax, y se convirtió en una forma de vincularnos”, dijo.

“Una vez que sentí que era posible silenciar las cosas por un segundo y adormecer tu dolor, se acabó”, agregó, revelando que se volvió adicta a la droga.

Noah continuó: “Estaba rodeada de personas que podían obtenerlo fácilmente comprándoselo a otras personas”, y agregó que algunos de sus amigos en ese momento “de alguna manera firmaron” su uso de drogas.

“Simplemente se convierte en un pozo oscuro, un pozo sin fondo”, dijo sobre el uso constante de drogas, y la autora señaló que “no sabía qué día era cuál” y que “su memoria era resbaladiza y poco confiable”.

Colapsó durante una entrevista en vivo porque estaba "hasta el fondo" con Xanax

Noah Cyrus recordó el momento en que comenzó a desmayarse en televisión

Para 2020, la adicción de Noah había alcanzado un punto bajo y terminó desmayándose durante una aparición televisiva en vivo en mayo.

Mientras completaba una gira de prensa luego del lanzamiento de su EP titulado The End of Everything, Noah comenzó a desmayarse en medio de una conversación durante una entrevista internacional, que comprensiblemente no terminó siendo transmitida.

“Me estaba quedando dormida por completo, y no podía mantener la cabeza erguida ni los ojos abiertos, porque estaba muy perdida”, dijo.

Más tarde ese año, la muerte de la abuela de Noah sin darse cuenta hizo que ella se diera cuenta del alcance de su adicción a las drogas, y la joven artista admitió que ella "no estaba allí" emocionalmente.

“Me sentí tan culpable por no estar presente cuando murió mi abuela. Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, no estaba allí. No podría ser”, dijo.

A finales de 2020, Noah se recuperó. Aunque hasta ahora no ha entrado en detalles sobre su proceso.

