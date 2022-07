No te pierdas estas 5 magnificas películas que casi nadie ha visto

Los parámetros para que una película sea excelente podrían variar entre cada persona, no hay un manual que determine la escala de calidad de una película, pero algo es seguro: los blockbusters como Spider-Man: No Way Home.

Muchas veces están cintas sacan de la conversación películas con apuestas narrativas más complejas que el uso de CGI (efectos especiales por computadora), esto mismo sufrió Guillermo del Toro con El callejón de las almas perdidas, quien confesó que entre la pandemia y Marvel Studios su película fue relegada.

Es por eso que ahora te presentamos cinco películas que sencillamente por números en taquilla es claro que pocos han visto y para colmo, son consideradas como grandes pilares en sus respectivos géneros.

El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

Esta cinta debería estar bien presente en poco público que vio la película de Andrew Dominik, quien reunió a Brad Pitt y Cassey Affleck en un wester que raya entre lo melancólico y poético. La fotografía desarrollada por Roger Deakins enmarcó esta cinta.

La historia se desarrolla en 1881, sigue joven Robert Bob Ford, quien decide encontrar a su ídolo,el forajido Jesse James, justo en los momentos en que la pandilla de James planea el robo de un tren en Blue Cult, Misuri que cambia sus vidas, aunque no la de todo el público.

Blood Simple

Fue dirigido por Joel y Ethan Coen, que presenta la historia de Julian Marty (Dan Hedaya), un esposo castigado por los celos extremos que lo motivan a contratar al soldado Loren Visser (M. Emmet Walsh) para deshacerse de su esposa infiel, Abby (Frances McDormand). Las cosas van cambiando y el plan se vuelve cada vez más difícil de lograr.

Niños del hombre

Una de las películas de ciencia ficción con mejor recibimiento entre la crítica ha sido Niños del hombre, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, quien presentó una historia ambientada en 2027.

Con esta cinta el exactivista Theodore Faron (Clive Owen), tiene una misión: proteger a una mujer embarazada, quien podría convertirse en la esperanza de la humanidad que se ha quedado estéril, esto mientras el mundo a su alrededor colapsa en guerras y destrucción.

Z, la ciudad perdida

Historia del explorador británico Percy Fawcett, que viaja al Amazonas en siglo XX y descubre pruebas de una civilización avanzada y desconocida hasta entonces que podría haber habitado la región. Por otra parte el reparto contemplaba múltiples estrellas de Hollywood como Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller y Tom Holland.

Blade Runner 2049

En 2017, Denis Villeneuve trajo de vuelta a Harrison Ford en uno de los papeles que lo convirtieron en la estrella de cine que todos conocemos en Blade Runner 2049, película que se centra en el joven K (Ryan Gosling), quien descubre un secreto que lo lleva a buscar al antiguo blade runner Rick Deckard, quien lleva treinta años desaparecido.

