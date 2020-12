'No Time to Die': Fecha de lanzamiento, Tráiler y todo lo que tienes que saber

'No Time to Die' ha tenido mucho tiempo libre en sus manos últimamente. Retroceso tras retroceso ha hecho que el canto del cisne de Daniel Craig como 007 retroceda hasta 2021. Pero no importa Bond siempre lo hace bien bajo presión, y 'No Time to Die' no parece una excepción.

Entonces, ¿cómo celebrará la película número 25 de Bond el hito? Por un lado, parece estar listo para concluir un arco de la historia que comenzó en Casino Royale y dejó cuerpos y amores perdidos a su paso a través de múltiples películas.

Luego está la introducción de un nuevo 007, interpretado por Lashana Lynch. Agregue un villano de Bond interpretado por el ganador del Premio de la Academia Rami Malek, un tema instantáneamente icónico de 'No Time to Die', y un puñado de avances que muestran a Bond en su mejor momento, y estará en un ganador. La Verdad Noticias te dice todo lo que necesita saber acerca de 'No Time to Die'.

Fecha de lanzamiento de 'No Time to Die' fue retrasada hasta 2021

'No Time to Die' se ha retrasado una vez más , pasando de noviembre de 2020 al 2 de abril de 2021.Ese podría no ser el final. Un informe dice que es "posible" que retroceda más en los horarios.

Eso se debe a que "los patrocinadores financieros de la película desconfían de ser el primer éxito de taquilla porque su audiencia principal se inclina hacia

Reparto de 'No Time no Die'

Daniel Craig vuelve como James Bond.

Daniel Craig regresa como Bond por quinta vez, luego de sus papeles protagónicos en Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre.

El actor también confirmó que esta será su última película como película de 007. "Solo quiero salir con una nota alta, y no puedo esperar", le dijo a Colbert. Uno asume que por "nota alta" no se refiere a una cama de hospital, ya que el tiroteo tuvo que cerrarse a principios de 2019. gracias a una lesión en el tobillo que Craig recogió en el set.

También hay muchos retornados: los compinches habituales de 007 Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner) y Jeffrey Wright (Felix Leiter) están de vuelta en la silla de No Time to Morir. Y, curiosamente, también lo es Léa Seydoux, cuya Madeleine Swann fue vista por última vez con Bond al final de Spectre, un raro regreso para el interés amoroso de una película de Bond.

Tema principal 'No Time no Die'

Billie Eilish compuso el tema principal de la película.

Billie Eilish interpreta el tema dramático No Time to Die, que se lanzó en febrero de 2020. "Se siente una locura ser parte de esto en todos los sentidos", dijo sobre cantar la canción principal. "Poder componer la canción principal.

Para una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido. Todavía estoy en estado de shock".

El cambio de rumbo de "No Time to Die" no reflejaba el ritmo más lento de la pieza: “Conseguimos una parte del guión, la primera escena, y luego escribimos la canción de inmediato la escribimos en tres días. Lo escribimos en Texas y lo grabamos en una litera del autobús en un sótano en la oscuridad ", dijo en una entrevista con Zane Lowe.

Eilish también dijo que el tema de No Time to Die "pasó por muchas versiones diferentes", pero que "fue una experiencia de colaboración realmente buena con el compositor de 'No Time to Die', Hans Zimmer".

Director de 'No Time to Die'

Cary Fukunaga saltó a bordo como director de No Time to Die en septiembre de 2018. Esto siguió a la noticia de que Danny Boyle había abandonado el proyecto, que entonces se llamaba Bond 25, debido a diferencias creativas.

Es posible que Fukunaga no sea un nombre familiar, pero es muy probable que hayas visto su trabajo más aclamado. Es mejor conocido por dirigir la totalidad de la primera temporada de True Detective. Si recuerda la toma de seguimiento extendida durante el cuarto episodio de la serie, sabrá por qué los fanáticos están emocionados de que se haga cargo de una película de Bond.

El director también ha dirigido Beasts of No Nation, Jane Eyre y Maniac. Sin embargo, también dejó True Detective y el original It debido a, lo adivinaste, diferencias creativas. Afortunadamente, esta vez todo fue sobre ruedas.

