Nintendo tendrá un evento especial en donde dará a conocer sus nuevos lanzamientos

Nintendo ha anunciado oficialmente que el evento Nintendo Direct de septiembre de 2022, que se rumorea desde hace mucho tiempo, tendrá lugar el martes 13 de septiembre a las 9 a.m. (Centro de México)

Los rumores han estado circulando durante semanas de que Nintendo se ha estado preparando para realizar una presentación de Nintendo Direct este mes, ya que casi siempre realiza una en septiembre, y ahora los fanáticos tienen la confirmación oficial. No se han nombrado juegos específicos para Nintendo Direct, pero Nintendo ha compartido algunos otros detalles sobre qué esperar.

Se esperan que anuncien nuevos videojuegos

Mañana, a partir de las 16:00 (hora peninsular), compartiremos una nueva presentación #NintendoDirect con unos 40 minutos de información centrada principalmente en juegos para #NintendoSwitch que llegarán este invierno.



Síguela aquí ��: https://t.co/6VZBgFO1Oi pic.twitter.com/Lfnal8xkOD — Nintendo España (@NintendoES) September 12, 2022

Además de confirmar la fecha y hora en que se llevará a cabo el Nintendo Direct de septiembre de 2022, Nintendo también confirmó que la presentación tendrá una duración de alrededor de 40 minutos.

Más allá de eso, el Nintendo Direct de septiembre de 2022 se centrará principalmente en los juegos de Nintendo Switch que se lanzarán este invierno. Si bien los juegos de otoño de 2022 como Bayonetta 3 y Pokemon Scarlet y Violet podrían estar en el programa, esto parece sugerir que el evento exhibirá principalmente la lista de títulos de Switch de Nintendo para principios de 2023.

Los mismos filtradores y expertos de la industria que han estado insistiendo en que se emitirá un Nintendo Direct este mes también les han dado a los fanáticos una idea de lo que pueden esperar del evento.

¡State of Play vuelve mañana, 13 de septiembre!

Síguelo EN DIRECTO para enterarte de todas las novedades y actualizaciones de PS5, PS4 y PS VR 2. Te esperamos mañana a las 23:59 (hora peninsular)��https://t.co/so4EUPtNac #StateOfPlay pic.twitter.com/YtOkkCB8Xw — PlayStation España (@PlayStationES) September 12, 2022

Si bien Nintendo no ha anunciado oficialmente ningún juego para Nintendo Direct, los expertos han dicho que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 estará en el show. Y no solo eso, sino que es probable que Nintendo finalmente le dé a Breath of the Wild 2 su título oficial en la feria.

Hay muchos rumores y filtraciones sobre posibles juegos que Nintendo puede tener en la tienda, incluido un posible puerto Metroid Prime Trilogy Switch, pero los fanáticos solo tendrán que sintonizar el Nintendo Direct de septiembre de 2022 para obtener más información.

