Nintendo retira Super Smash Bros-Ultimate del EVO 2022

Traemos un interesante mensaje relacionado con uno de los juegos más destacados del catálogo de Nintendo Switch. Estamos hablando en este caso de Super Smash Bros Ultimate y su ausencia en el EVO 2022.

En el texto que os dejamos a continuación, se confirma que Super Smash Bros. Ultimate no estará en la edición de este año, a pesar de que la franquicia lleva siendo un clásico en el EVO. Melee, Brawl, Wii U y Ultimate han estado presentes en el evento.

Se desconoce por qué Nintendo ha decidido no participar, aunque se cree que podría estar relacionado con la adquisición del evento por parte de Sony, algo que tuvo lugar el año pasado. Sony dejó claro que no restringiría los juegos, pero parece que Nintendo ha decidido no participar.

Super Smash Bros-Ultimate revive

Desde 2007, hemos visto momentos históricos de Super Smash Bros. creados en los eventos de EVO. Nos entristece que Nintendo haya decidido no continuar con ese legado este año. En el futuro, esperamos celebrar una vez más la comunidad de Super Smash Bros. junto a ellos

Mario y sus estrellas

