Nicole Kidman hará lo posible para interpretar a una PERFECTA Lucille Ball

La actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman interpretará a la leyenda de la comedia Lucille Ball junto a Javier Bardem como su entonces esposo y coprotagonista Desi Arnaz en la próxima película de Aaron Sorkin 'Siendo los Ricardos' y admitió que la idea del proyecto era una "perspectiva maravillosa", incluso si el papel es un poco abrumador.

Ella dijo: “Yo estaba como, 'Sí, me encantaría intentarlo'. Con las palabras de Aaron y su dirección y Javier… esa es una perspectiva maravillosa para, ya sabes.

"Pero ay, vamos. Pruébalo. Haz mi mejor esfuerzo, veré si puedo hacerlo".

La estrella de 'Undoing' ha estado viendo episodios antiguos de 'I Love Lucy' para prepararse para la película.

Añadió: "Amo a Lucille, habiendo mirado ahora y profundizado en ella "Es una mujer increíble", agregó Kidman.

"Estoy muy emocionada de que la gente vea lo que Aaron descubrió sobre ella y la forma en que interpretó a Desi y Lucy y la forma en que es tan rico. No sabía nada de esto".

La hija de la ex pareja, Lucie Arnaz, de 69 años, defendió recientemente el casting de Nicole luego de las objeciones de los fanáticos que sentían que personas como Debra Messing o Carole Cook hubieran sido más adecuadas.

Ella dijo en un video compartido en Facebook: "Los contratos en realidad no están firmados, por eso no he dicho nada públicamente al respecto. Pero sentí que al menos debería intentar calmar las aguas aquí.

"Aquí está el trato. Deberías entender. No estamos haciendo una nueva versión de 'I Love Lucy'. Nadie tiene que hacerse pasar por Lucy Ricardo ni hacer la rutina de Vitametavegamin, o la rutina de la fábrica de chocolate o cualquiera de las tonterías.

"Es la historia de Lucille Ball, mi madre real, no Lucy Ricardo, y su esposo, Dezi Arnaz, mi papá, no Ricky Ricardo.

La nueva película se llamara 'Siendo los Ricardos'

Habrá humor en la nueva película, pero es una historia de los dos de cómo se conocieron y qué salió bien al encontrar el programa, qué salió mal, su relación, su historia de amor, todo sobre ellos.

Ahora, por supuesto, va a tener 'I Love Lucy' en él de hecho, Aaron Sorkin lo ha puesto en el escenario de una semana de filmación de ensayo, ensayo y filmación del programa pero todo esto las cosas tienen lugar durante ese tiempo.

Como informó La Verdad Noticias anteriormente la película se desarrolla durante una semana de producción de 'I Love Lucy', que se emitió durante seis temporadas desde 1951 hasta 1957, cuando Lucille y Desi enfrentaron una crisis que podría poner fin tanto a sus carreras como a su matrimonio. La Nueva versión de I Love Lucy aún no tiene una fecha problable de estreno.

Escena de la versión original de 'I Love Lucy'.

