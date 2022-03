Nicolas Cage quiere estar en la secuela de The Batman e interpretar a un villano

El actor sí le gustaría regresar a las películas de superhéroes pero sólo de esta forma/Foto: La Vanguardia y El País

The Batman está siendo considerada uno de los mejores estrenos del 2022, ya que en menos de diez días el filme de Matt Reeves ha generado una enorme recaudación en taquilla a nivel mundial, la cual va a seguir creciendo conforme pasen los días. Y ahora, el actor Nicolas Cage ha revelado su interés por formar parte de una secuela.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Nicolas Cage ha aparecido en otras películas de superhéroes ya que es un gran fanático de los cómics, especialmente de Superman, pero ha confesado que sí le gustaría ser parte de DC, aunque como un villano.

¿Qué personaje de The Batman quiere interpretar Nicolas Cage?

Este es el villano que desea interpretar el actor/Foto: Nerdist

Durante una entrevista con Fox 7 Austin, el ganador del Oscar mencionó su deseo de unirse a la nueva historia de Batman interpretando a Egghead, el villano que alguna vez quedó en manos del gran Vincent Price.

"Aquí hay algo, he estado pensando en esto, porque tenemos a Robert Pattinson como Batman, que aún no he visto, pero creo que sería fantástico, el villano que interpretó Vincent Price en la serie de los años 60, Egghead”, explicó Cage.

“Creo que quiero probar con Egghead. Creo que podría hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para Egghead. Así que hágales saber a Warner Bros. Estoy dispuesto a ser Egghead", afirmó el actor, pero tendremos que esperar si el estudio realmente quiere añadir este personaje a la secuela de la cinta.

Edgar Head, mejor conocido como Egghead, fue una creación original para la serie de Batman con West. Tal cual dice su nombre, Egghead tenía una obsesión con los huevos mientras se veía a sí mismo como un autor intelectual. Egghead dio el salto a los cómics pero no tuvo el impacto que se esperaba. Años más tarde el villano regresó para la serie animada Batman: The Brave and the Bold.

Elenco de The Batman 2022

Esta película se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Warner de este año/Foto: Filmaffinity

La nueva película de The Batman cuenta con un elenco de lujo, teniendo a Robert Pattinson como Batman, Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como Jim Gordon para el lado de los buenos.

En la parte de los villanos encontramos a John Turturro como el jefe mafioso Carmine Falcone, Colin Farrell como Oz/El Pingüino y Paul Dano como Riddler. Aún no se sabe si Nicolas Cage podría ser parte del siguiente filme.

