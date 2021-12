Nick Offerman se une al elenco de "The Last of Us" en HBO Max

The Last of Us de HBO continúa agregando actores notables a su elenco, ahora con la adición de Nick Offerman, mejor conocido por su papel como el gruñón jefe de departamento Ron Swanson en Parks and Recreation de NBC.

Además de la querida estrella de televisión, Pedro Pascal de The Mandalorian lidera la serie junto con la destacada de Game of Thrones, Bella Ramsey y el favorito de los fanáticos de Agents of SHIELD, Gabriel Luna.

A principios de año se rumoró que Gael García se sumaría al elenco de la serie de HBO, “The Last of Us”, pero al igual que el casting de Offerman, no ha habido ningún anuncio oficial de parte de la serie pero un actor habría hecho la filtración.

Nick Offerman se une a The Last of Us

Murray Bartlett, quien recientemente protagonizó The White Lotus de HBO, habló con The Guardian sobre su experiencia interpretando a Frank en The Last of Us cuando mencionó que compartió como muchas de sus escenas son con Offerman.

"Lo filmamos en Calgary. Muchas de mis escenas son con Nick Offerman", dijo Bartlett. "actuar con él fue increíble". Hasta el momento, no se sabe a quién interpretará Offerman ni qué tan importante podría ser su papel en la serie.

Mientras que Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán la serie de HBO, los fans intentan adivinar cual será el personaje del actor de Parks & Recreation basandose en el juego que inspiró la serie.

¿Qué tipo de juego es The Last of Us?

The Last of Us, uno de los mejores juegos de los últimos años

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, The Last Of Us Part 2 ahora es el juego más premiado en la historia, al igual que su predecesor es un videojuego de acción, supervivencia y aventura, considerado de uno de los mejores de los últimos años.

Los escritores y productores de la serie de televisión se mantendrán bastante fieles a los eventos del juego original de Last of Us de Naughty Dog, pero harán algunos cambios para adaptar mejor la historia de la televisión.

