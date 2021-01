Netflix:'Army of the Dead': Mira las primeras escenas del horror zombie de Zack Snyder

Netflix ha lanzado un video con una vista previa de sus próximos lanzamientos, que presenta las escenas iniciales de 'Army of the Dead - Invasion in Las Vegas', el horror zombie del director Zack Snyder ('Dawn of the Dead').

Si solo con estas fotos se me pone la piel de gallina, ¿imagina cuando llegarán los zombies? La nueva película Army of The Dead: Invasion in Las Vegas, dirigida por Zack Snyder, llegará pronto, La Verdad Noticias te trae una pequeña sinopsis de esta película.

Sinopsis de Army of the Dead

Después de un brote de zombis en Las Vegas, EE. UU., Un grupo de mercenarios hace una última apuesta, aventurandose en la zona de cuarentena en un intento de liderar el asalto más grande de todos los tiempos.

Snyder asegura que será la mejor película de zombis

En una entrevista, Snyder garantizó que su nueva película de zombies sería épica; con mucha acción y efectos prácticos.

“El 90% de nuestros zombies son efectos prácticos. Hay una guerra con zombis, secuencias de acción y muchos combates; mi viejo amigo y socio Damon Caro ha trabajado duro para crear un caos zombi a un nivel épico.

Continúa: “Me encantan las películas divertidas, pero no tontas. Es una línea muy fina. Quería que esta película fuera una locura zombi descontrolada. Mis socios de Netflix me apoyaron y comenzaron este viaje conmigo. La película, con un presupuesto de 70 millones de dólares, se rodó en Las Vegas.

Dave Bautista es el personaje principal de 'Army of the Dead'.

Dave Bautista protagoniza la producción, que también incluye a Ella Purnell, Theo Rossi (“Luke Cage”), Ana De La Reguera (“Everything and Everything”) y Huma Qureshi (“Kaala”).

TE PUEDE INTERESAR: KDrama: Las 5 mejores películas coreanas de ZOMBIES ¡Qué miedo!

“Army of the Dead” es una producción de Netflix y está programada para debutar este semestre.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.