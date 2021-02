Netflix traerá una versión en anime de 'Terminator' ¿Cuándo se estrena?

'Terminator' será adaptada a una serie de anime para Netflix y el encargado será el escritor de 'The Batman' Mattson Tomlin.

A medida que Netflix amplía su lista de ofertas originales de anime, el streamer se ha asociado con el productor de Genisys y Dark Fate Skydance y Production IG para desarrollar The Terminator Anime Series basada en la franquicia de películas de acción y ciencia ficción.

Mattson Tomlin trabajará para Netflix

Mattson Tomlin, quien trabajó en el guión de The Batman y escribió la película de superhéroes de Netflix Project Power, se desempeñará como showrunner y productor ejecutivo.

"Terminator es una de las historias de ciencia ficción más icónicas jamás creadas, y con el tiempo se ha vuelto más relevante para nuestro mundo", dijo John Derderian, vicepresidente de Netflix para Japón y anime.

"La nueva serie animada explorará este universo de una manera que nunca antes se había hecho. No podemos esperar a que los fanáticos experimenten este nuevo capítulo asombroso en la batalla épica entre máquinas y humanos".

Tomlin agregó: "Cualquiera que conozca mi escritura sabe que creo en dar grandes cambios y apostar por el corazón. Me siento honrado de que Netflix y Skydance me hayan dado la oportunidad de acercarme a Terminator de una manera que rompe las convenciones, subvierte las expectativas y tiene real vísceras."

Netflix prepara un anime de 'Terminator'.

Netflix apuesta por Terminator para un éxito total

Una franquicia tremendamente exitosa, The Terminator comenzó con la película original en 1984 del director James Cameron. Fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger como un robot asesino enviado a través del tiempo para exterminar a la madre del hombre que algún día liderará la rebelión contra las máquinas.

Linda Hamilton y Michael Biehn también protagonizaron. La película generó varias secuelas a lo largo de los años, con la sexta película de la serie, Terminator: Dark Fate, que se estrenó en los cines en 2019.

Terminator también se ha adaptado anteriormente para la pantalla chica. En 2008, el spin-off de televisión Terminator: The Sarah Connor Chronicles se estrenó en Fox con Summer Glau interpretando un nuevo modelo de 'Terminator' enviado de regreso para proteger a John Connor durante su adolescencia.

La estrella de Game of Thrones, Lena Headey, coprotagonizó a Sarah Connor con Thomas Dekker interpretando a John. La serie finalmente duró dos temporadas, aunque tuvo altas calificaciones y críticas en su mayoría positivas.

Como una serie animada no costará mucho producirla, el anime tiene mejores probabilidades de disfrutar de una ejecución más larga.

"Le pregunté a mi viejo amigo y colega Mamoru Oshii qué pensaba de la idea de convertir 'Terminator' en una serie animada", dijo Mitsuhisa Ishikawa, presidente y director ejecutivo de Production IG, sobre la próxima serie.

"Su respuesta fue 'Ishikawa, ¿estás loco?' En ese instante, estaba seguro de que deberíamos sumarnos. Como grandes fans, nuestro equipo en Production IG está poniendo su corazón y alma en la creación de esta serie. ¡Esperamos que los fans la disfruten!".

Habrá mucho más que los fanáticos del anime pueden anticipar en Netflix. Otras series de anime en desarrollo en Netflix incluyen nuevas adaptaciones basadas en los videojuegos Splinter Cell y Tomb Raider.

En el streamer también se están desarrollando productos derivados de anime para la película de Netflix Army of the Dead y la serie de televisión The Witcher. Lamentablemente aún no tienen una fecha para el estreno, y La Verdad Noticias mantendrá actualizado la información para darte más detalles al respecto.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.