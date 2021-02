Netflix traerá de vuelta la serie de 'Big Time Rush'

En un reciente anunció hecho por Netflix, aseguran que la famosa serie de Nickelodeon 'Big Time Rush' estaría de regreso el 26 de marzo. ¿Te emocionaste? Sabemos que estas más que emocionado.

Al igual que la banda, el miembro Logan Henderson utilizo una red social conocida para publicar esta edición con el resto de los miembros, Carlos PenaVega, James Maslow y Kendall Schmidt.

El video muestra a los miembros enviando videos de ellos en un chat grupal, preparándose para ver algo, pero sin saber qué. El video termina con un mensaje que les informa a los fanáticos que el amado programa llegará a Netflix en marzo.

¿Quien son los Big Time Rush?

'Big Time Rush' es una serie de televisión de comedia musical estadounidense que se emitió originalmente en Nickelodeon desde el 28 de noviembre de 2009.

Se centra en las desventuras de Hollywood de cuatro jugadores de hockey de Duluth, Minnesota, después de que fueron seleccionados para formar una banda de chicos por el mega productor musical ficticio Gustavo Rocque.

'Big Time Rush' llegará a Netflix.

Con una serie de 74 episodios que abarcan cuatro temporadas en 4 años, 'Big Time Rush' es una de las series de televisión de acción en vivo de mayor duración en la historia de la cadena, sexta en 'El mundo secreto de Alex Mack', 'Every Witch Way', 'All That, ¿Are You Afraid of the Dark? y 'iCarly'.

Desde el final del programa en 2013, los miembros de la banda han estado trabajando en su propia música. Henderson incluso habló con La Verdad Noticias sobre su música en solitario en 2019.

Aunque cada uno de ellos ha estado haciendo lo suyo, está claro que su amistad sigue siendo fuerte.

'Big Time Rush' llegará a Netflix este 26 de marzo aunque no se sabe si llegarán las 4 temporadas o empezará poco a poco, eso tendrás que averiguarlo tu solo ¿Piensas verla? Dinos en los comentarios.

