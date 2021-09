Netflix revela tráiler del documental "Britney vs Spears"

Ha sido revelado el primer avance oficial de "Britney vs Spears", el documental de Netflix que documentó el proceso legal de la cantante contra su padre.

Esta producción narrará los conflictos que llevaron a la cantante a emprender una batalla legal para recuperar su autonomía.

Erin Lee Carr será quien dirigirá el nuevo documental de Netflix, mismo que ya cuenta con fecha de estreno, en La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Gran sorpresa se llevó el mundo cuando Netflix confirmó la realización del documental sobre el caso de la cantante y el movimiento #FreeBritney que causó una revolución.

"No más secretos. No más silencio. Britney vs Spears, solo en Netflix"