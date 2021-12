Netflix revela primer video de su serie live action de Resident Evil

Netflix ha lanzado un breve clip teaser para su próxima serie de acción en vivo Resident Evil.

El breve clip muestra a Cerberus, el icónico perro zombi de la serie, caminando hacia la cámara.

Cuando el perro gira la cabeza, la luz roja expone la carne podrida en el costado de su cabeza.

A continuación, sigue rápidamente el logotipo oficial de la nueva serie.

El video se publicó brevemente en la nueva cuenta oficial de Instagram de la serie, pero desde entonces se eliminó y se reemplazó con imágenes fijas del teaser.

Sin embargo, el video fue guardado por varios fanáticos y se está compartiendo en Twitter.

A principios de este año, Netflix lanzó una serie animada exclusiva llamada Resident Evil: Infinite Darkness, que gira en torno a un brote de zombis en la Casa Blanca.

Los fanáticos de Resident Evil han podido ver el primer vistazo al perro Cerberus que aparecerá en la serie live action.

Esta nueva serie, sin embargo, será de acción en vivo y está siendo producida por la productora alemana Constantin Film, que también está detrás del reinicio de la película recientemente lanzada Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City.

Según una sinopsis de Netflix publicada el año pasado, el programa contará con "los niños Wesker" mientras descubren secretos dentro de New Raccoon City. Albert Wesker es uno de los principales antagonistas de los juegos de Resident Evil.

"Cuando los niños Wesker se muden a New Raccoon City, los secretos que descubren podrían ser el final de todo", dice.

Netflix y su historia adaptando videojuegos

Netflix ha producido docenas de adaptaciones de videojuegos a lo largo de los años, sobre todo The Witcher, Sonic the Hedgehog, Castlevania y una película de Resident Evil. Actualmente también está trabajando en películas basadas en dos propiedades de Ubisoft: The Division y Beyond Good & Evil, así como en una serie de Assassin's Creed.

Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City, que se encuentra actualmente en los cines, es un reinicio de la franquicia cinematográfica Resident Evil y presenta una historia de origen fiel a las dos primeras entradas de la serie de terror de supervivencia de Capcom.

Teniendo lugar en una fatídica noche en Raccoon City en 1998, la película está escrita y dirigida por Johannes Roberts (47 Meters Down).

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Netflix como que JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean encabeza sus listas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.