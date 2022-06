Netflix revela el primer tráiler de Matilda, de Roald Dahl: El musical

Netflix revela primer avance de su versión musical de Matilda

Netflix ha compartido el primer avance oficial de 'Matilda, de Roald Dahl: El musical', la adaptación de la cinta basada en la obra de de teatro que contará con un elenco multidiverso.

En las imágenes podemos ver como la cinta adaptada a la obra sucede en medio de coreografías y planos escénicos, un tanto alejado de la versión que llegó a cines en 1996.

La cinta que habría detenido su producción por el Covid-19 finalmente ha concluído su proceso de producción y será a finales de este año cuando llegue en exclusiva a la plataforma de streaming.

La plataforma de streaming ha compartido para sus usuarios el nuevo y primer avance de su versión musical de Matilda, acompañada también por su fecha de estreno.

Desde hace un par de años conocemos las intenciones de Netflix para adaptar una vez más la trama del libro publicado por Roald Dahl en 1988.

Como seguramente sabrás, en 1996 la obra llegó a las salas de cine con la épica adaptación de Danny DeVito y que de inmediato se ha convertido en todo un clásico.

Matilda- 1996

A diferencia de la primera entrega, esta versión de Netflix será un musical donde Matilda, Tronchatoro y más personajes cantarán y bailarán varios números, siendo muy similar a la entrega de Broadway.

Aunque no se especificó la fecha de estreno, la plataforma indicó que la cinta musical llegará en Navidad, por lo que se presume sea estrenada el 25 de diciembre.

Matilda, de Roald Dahl: El musical reparto

Junto al primer avance la cinta también llegó el póster oficial, mostrándonos a la pequeña Matilda, quien en esta versión será interpretada por Alisha Weir.

Una imponente Emma Thompson será la nueva Tronchatoro y el papel de la Miss Honey quedó en manos de la actriz Lashana Lynch, a quien recientemente vimos en 'Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness' como la variante de Capitana Marvel.

'Matilda, de Roald Dahl: El musical' será sin duda una apuesta interesante por el gigante de streamin, quien desde el 2021 había querido estrenar dicha obra.

