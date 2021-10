Netflix revela avance de la segunda parte de la nueva serie de He-Man

Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la esperada segunda parte de la nueva serie de He-Man, que se llama Masters of the Universe: Revelations, y que se trata de una secuela directa a la emblemática serie de animación de los años 80.

A través de sus plataformas digitales, Netflix dio a conocer un tráiler, el cual muestra parte del desenlace de lo que se pudo ver mediante la plataforma de streaming en los primeros 5 capítulos de la serie. "Reclama el poder. Lucha por el Universo", escriben a pie de foto.

"La guerra por Eternia continúa en la parte 2 de Amos del Universo: Revelación. La serie animada innovadora y cargada de acción retoma a partir de lo último que les aconteció a los icónicos personajes", adelanta la plataforma de streaming en su sinopsis.

¿De qué trata la nueva serie de He-Man?

La serie es una secuela de los acontecimientos que vimos antes en He-Man and the Masters of the Universe: Revelations; sin embargo, se centrará en Teela, encargada de volver a reunir a la banda de héroes para resolver el misterio de la desaparición de la Espada del Poder,

"Ahora que Skeletor se ha alzado con la Espada del Poder, los héroes de Eternia no desfallecen y se unen para luchar contra las fuerzas del mal en este emocionante y épico cierre de la serie de dos partes", agregan.

La serie es una secuela de los acontecimientos que vimos antes en He-Man and the Masters of the Universe: Revelations; sin embargo, se centrará en Teela, encargada de volver a reunir a la banda de héroes para resolver el misterio de la desaparición de la Espada del Poder.

¿Quién es He-man?

The Masters of the Universe es un clásico de DC Comics.

He-Man es un personaje de ficción dentro del universo Masters of The Universe. Pertenece al universo DC Comics desde que esta compró al personaje. En la mayoría de las variaciones, es el alter ego del Príncipe Adam de la Casa de Randor.

"No es simplemente como si estos dos tipos hubieran estado tratando de golpearse durante décadas Contamos historias de abuso (...), de aislamiento, dolor. Usamos estos personajes para contar historias increíblemente humanas", contó el productor Kevin Smith en la entrevista.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.