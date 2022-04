Netflix prueba en México el botón de "Me Encanta"

Netflix ha comenzado a probar un nuevo botón "Me encanta" para que los usuarios indiquen cuando un contenido verdaderamente les ha gustado, reporta protocol. Es decir, una extensión del sistema de calificación de pulgar arriba y pulgar abajo.

Según la información, en encuestas, los usuarios de la plataforma han declarado que este método de calificación binario no es suficiente, y es por eso que Netflix ha decidido explorar otras opciones.

Protocol explica que después de realizar pruebas por un año en algunas regiones con el icono de corazón, Netflix México descubrió que este símbolo -a pesar de su uso universal- no se desempeñó mejor que el pulgar arriba.

"Me encanta" de Netflix ya está en México

Netflix ha comenzado el despliegue global para todos los usuarios del nuevo doble like. El doble pulgar arriba ha comenzado su despliegue este lunes, asegura protocol, en las apps móviles, de smart TVs y en el sitio web.

De hecho, en México ya aparece el "Me encanta" en web, mientras que en las otras apps aún no, según hemos confirmado. Los dos pulgares arriba o doble like sirven para que los usuarios puedan dar "Me encanta" a una serie o película que verdaderamente les ha gustado.

Con su aparición, Netflix informa a los usuarios que el nuevo botón afectará directamente a sus futuras recomendaciones, explica protocol. Antes de tomar la decisión de un tercer botón para diferenciar los contenidos que los usuarios amaron, Netflix probó con distintos diseños.

¿Cómo surge el "Me encanta" de Netflix?

Entre dichos diseños estaban el corazón que hizo su aparición hace ya un año, un icono de aplauso, estrellas, entre otros. Sin embargo, después de todas las pruebas realizadas, el doble pulgar arriba fue el diseño que resultó mejor recibido por los usuarios para el "Me encanta".

Netflix ha implementado varios cambios recientemente, como el top 10 de contenido más visto, la promesa de estrenos cada semana, y el más importante, el nuevo cobro por compartir cuenta, por ahora en prueba.

