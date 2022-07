Netflix presenta el primer adelanto de Los Ladrones, el documental sobre el famoso Robo del Siglo



Los ladrones es el nombre del nuevo documental de Netflix Latinoamérica, que presentó su primer adelanto en internet.

Se trata de un documental sobre el famoso caso de el Robo del siglo, ocurrido en Argentina donde los ladrones se llevaron un monto de 19 millones de dólares.

Esta vez serán los asaltantes quienes con lujo de detalle cómo se hizo el plan para entrar robar y desaparecer sin ser capturados inmediatamente.

Fecha de estreno Los Ladrones: La verdadera historia del Robo del Siglo

El nuevo documental del servicio de streaming pondrá en la mesa uno de los casos policiales más importantes y mejor logrados sobre robos a bancos, se estrenará el próximo 10 de agosto.

Y es que esta historia ha inspirado a muchas ficciones, en 2020 se estrenó una película con el nombre de El robo del siglo, dirigida por Ariel Winogrand que volvió a poner el tema en la conversación.

Ahora a 16 años del asalto más famoso a un banco en argentina sus protagonistas contarán la verdadera historia.Fernando Araujo, Rubén Beto de la Torre, Sebastían García Bolster hablarán frente a las cámaras sobre el papel que realizaron cada uno de ellos.

Los ladrones: La verdadera historia del Robo del siglo es una producciòn de Anima Films en asociación con Marvista Enteraiment y AZ Films.

Te puede interesar: Netflix: El Asesino de mi hija, el nuevo documental sobre crimen real que está causando furor

¿Qué fue el Robo del Siglo?

Estos son los protagonistas del famoso Robo del Siglo

Fue el 13 de enero de 2006 cuando seis ladrones entraron armados a una sucursal del Banco Río de la localidad de Acassuso en Buenos Aires, Argentina.

Rodeados por 300 policías, los asaltantes tomaron a 23 rehenes y tras varias horas mantuvieron a la policía a raya, hasta que los agentes decidieron entrar.

Una vez en el banco los policías descubrieron a los rehenes que no habían sufrido ningún daño y las armas de los delincuentes (que no eran de verdad), sin embargo de los ladrones no había rastro.

Fueron 147 cajas de seguridad que fueron saqueadas con un valor de 19 millones de dólares, todo había desaparecido.

Este suceso inspiró muchas historias y es innegable compararla con La Casa de Papel que como te contamos en La Verdad Noticias esta serie ha sido tan exitosa que ha estrenado su versión coreana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!