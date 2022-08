Netflix presenta el Gabinete de Curiosidades la nueva serie sobre Guillermo del Toro

Netflix siempre está ampliando su catálogo de series y películas por lo que también tiene muchas producciones en proceso, entre ellas una serie inspirada en los trabajos de Guillermo del Toro.

Por lo que la empresa de streaming más grande ha intentado colaborar con prestigiosos cineastas y creadores de todo tipo.

Es por ello que han buscado a Guillermo del Toro, quien como te dijimos en La Verdad Noticias, ya presentó su tráiler de su versión de Pinocho.

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Después de confiar en el mexicano para presentar Pinocho, Netflix refrendó su compromiso al permitir que el mexicano adaptara una obra llamada Cabinet of Curiosities: My Notebooks, libro que el mexicano en donde pone 20 años de sus creaciones más horripilantes.

Por este motivo Netflix ha mostrado las primeras imágenes del trabajo del cineasta mexicano ganador del Óscar, en el que se replicó la idea de La hora marcada, un programa de televisión en donde hicieron sus primeros pininos gente como Alejandro González Iñarritú, el propio Del Toro y Emmanuel Lubezki.

En esta serie de antología cada director tuvo la oportunidad de contar su propia historia de una manera totalmente distinta.

Los episodios se llaman "La autopsia", de David Prior; "The Outside", Ana Lily Armipour; "The Viewing", Panos Cosmatos; "Dreams in the Witch House", de Catherine Hardwicke; "Lot 36", de Del Toro; "Pickman's Model", de Keith Thomas; "Graveyard Rats", de Vicenzo Natali; y "The Mourmuring", de Jennifer Kent

Además de contar con la presencia de grandes actores como Rupert Grint, Ron en la saga Harry Potter, y Andrew Lincoln famoso por su aparición en la serie de AMC The Walking Dead.

¿De cuánta es la fortuna de Guillermo del Toro?

El cineasta mexicano ha tenido una exitosa carrera en Hollywood

El talentoso director jalisciense ha producido y dirigido películas exitosas en todo Hollywood con las que incluso ha ganado un Oscar por La Forma del Agua, por lo que entre todas su películas se ha recaudado un total de mil millones de dólares.

Aunque a decir verdad, y de acuerdo con Celebrity Net Worth, la fortuna del director de cine es de 30 millones de dólares y es autor de obras como El laberinto del Fauno, Pacific Rim o la serie Hellboy.

