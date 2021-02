Netflix prepara DOCUMENTAL de Britney Spears según rumores

Britney Spears ha vuelto ha ser el centro de atención del público tras el estreno del documental ‘Framing Britney Spears’ el cual explora la batalla legal de la cantante contra la custodia legal otorgada a su padre así como las condiciones que llevaron a ello. Por su parte parece que Netflix ha prestado atención al revuelo causado ya que según rumores prepara su propia exploración de la vida de la pincesa del Pop.

Sin duda Netflx busca aprovechar el interés por la cantante y su situación que generó el documental Framing Britney Spears.

De acuerdo a los reportes Netflix incluso se habría decidido ya por una directora: Erin Lee Carr quien los rumores afirman ya ha firmado para formar parte de la producción que realizaría el documental de Britney Spears para la plataforma de streaming.

Los créditos anteriores de Carr incluyen documentales como ‘Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop’ y ‘Mommy Dead and Dearest’ además de que esa directora seleccionada por Netflix ha sido nominada al Emmy en varias ocasiones.

Aún falta que este proyecto sea confirmado de manera oficial sin embargo al parecer Netflix se encontraba trabajando en la producción de este documental antes de que Framing Britney Spears fuera estrenado.

La batalla legal de Britney Spears con su padre

Cabe recordar que el documental Framing Britney Spears se centra en la batalla legal que tiene la cantante contra su padre, a quien la corte le otorgó la custodia tras los problemas de salud mental exhibidos por su hija.

Esta falta de libertad de la princesa del Pop ha generado que los fans se organicen en un movimiento llamado #FreeBritney el cual advoca en redes por el derecho de la cantante ha tomar sus propias decisiones. Este movimiento también fue explorado a detalle en el documental del New York Times.

Es así que solo falta la confirmación oficial de Netflix así como el anuncio de la fecha en que este nuevo documental de Britney Spears llegará a la plataforma de streaming más famosa mientras tanto en La Verdad Noticias seguiremos de cerca el caso de la cantante para traerte lo más reciente.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!