Netflix lanza el tráiler de la temporada 2 de Locke & Key

Después de lo que parece una eternidad, Locke & Key regresa triunfalmente a Netflix.

La primera temporada de la popular adaptación de IDW llegó al servicio de transmisión no mucho antes de que la pandemia hiciera que el mundo se cerrara, y los fanáticos han estado esperando desde entonces para ver más de la serie.

A finales de este mes, Locke & Key, que fue firmada para una tercera temporada, finalmente regresará con su segunda temporada, con cada episodio de la nueva entrega programada para el 22 de octubre. Si bien todavía faltan un par de semanas, Netflix les ofrece a los fanáticos una visión más amplia de lo que está por venir.

El lunes, Netflix compartió un breve adelanto de la temporada 2 de Locke & Key en Twitter, junto con el ominoso mensaje, "Mañana". Estaba claro que el martes traería el primer tráiler oficial de la nueva temporada de Locke & Key , y Netflix cumplió su palabra. ¡El avance ha llegado y puedes verlo en el video de arriba!

Locke & Key de Netflix está protagonizada por Darby Stanchfield como Nina Locke; Connor Jessup como Tyler Locke; Emilia Jones como Kinsey Locke; Jackson Robert Scott como Bode Locke; Petrice Jones como Scot Cavendish; Bill Heck como Rendell Locke; Thomas Mitchell Barnett como Sam Lesser; Coby Bird como Rufus Whedon; Jess Camacho como Doug Brazelle; Asha Bromfield como Zadie Wells; Griffin Gluck como Gabe; Hallea Jones como Eden; Aaron Ashmore como Duncan Locke; Liyuo Abere como Jamie Bennett; y Brendan Hines como Josh Bennett.

Puede consultar la descripción oficial de Netflix de Locke & Key a continuación.

"Después de que su padre es asesinado en circunstancias misteriosas, los tres hermanos Locke y su madre se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse, y descubren que está lleno de llaves mágicas que pueden estar relacionadas con la muerte de su padre. Mientras los niños Locke exploran las diferentes llaves y sus poderes únicos, un demonio misterioso se despierta, y no se detendrá ante nada para robarlos. De Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) y Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key es un misterio de la mayoría de edad sobre el amor, la pérdida y los lazos inquebrantables que definen a la familia ".

Locke & Key se basa en la serie de cómics IDW de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Carlton Cuse y Meredith Averill lo desarrollaron para Netflix.

