Netflix: documental de Lady Di en el limbo tras muerte del Príncipe Felipe

El documental Diana: The Interview that Shocked the World que estaba programado para estrenarse este fin de semana en la plataforma ha sido pospuesto indefinidamente por Netflix tras el fallecimiento del Príncipe Felipe.

El documental de Netflix sobre la entrevista de Lady Di ha quedado en el limbo.

Y es que el documental que ahora se encuentra en el limbo se enfoca en la polémica entrevista que Lady Di tuvo con la BBC en 1995 y que causó una gran incomodidad a la monarquía encabezada por la Reina Isabel II.

La crónica fílmica está disponible a través de otros medios distintos a Netflix sin embargo en esta ocasión la compañía ha optado por respetar el duelo de la realeza tras la muerte del Duque de Edimburgo.

Durante esta entrevista Lady Di habló sobre su fallido matrimonio con el Príncipe Carlos además de que confirmó rumores de que le había sido infiel con quien eventualmente fue su segunda esposa Camilla Parker Bowles, una de las tantas revelaciones que no caerían nada bien a la corona británica en este momento.

La historia del Príncipe Felipe disponible en Netflix

Sin duda la muerte del Príncipe Felipe ha reavivado el interés de las audiencias en la monarquía británica y Netflix es el mejor lugar para revisitar el legado del Duque de Edimburgo plasmado en la serie The Crown.

En cuatro temporadas de la serie disponible en la plataforma de streaming se muestra al Príncipe Felipe como un cruel villano: infiel a la Reina y frío con sus hijos sin embargo a partir de la tercera se le muestra como un hombre que enfrenta la crisis de la mediana edad y que fue clave en el éxito del reinado de Isabel II.

En esta serie que muestra los secretos tras la vida de la realeza el Príncipe Felipe fue interpretado por el actor Matt Smith y en las temporadas 3 y 4 por el actor Tobias Menzies, cada uno interpreta al monarca de una manera impecable que por lo general lo pinta de manera poco favorable aunque humano después de todo.

De esta manera y tras la muerte del Príncipe Felipe el documental de Netflix sobre la polémica entrevista que dio Lady Di en 1995 se ha pospuesto indefinidamente. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de este polémico material al catálogo de la plataforma para traerte lo más reciente.

