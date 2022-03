Netflix detiene todos sus proyectos en Rusia ante la crisis en Ucrania

Netflix se ha convertido en la última gran corporación de medios en pausar todos los proyectos y adquisiciones en Rusia en respuesta a la actual "crisis humanitaria" en Ucrania.

Se entiende que el gigante del streaming ha tomado la decisión mientras evalúa los impactos de los eventos que se desarrollan, mientras las fuerzas militares continuaron sus ataques en el país, siguiendo las órdenes del presidente ruso, Vladimir Putin.

Netflix tenía cuatro series en ruso en producción y posproducción, incluido "Zato", un drama de detectives. La empresa anunció anteriormente que "no tenía planes" de transmitir 20 canales gratuitos de propaganda rusa que las leyes del país podrían exigirle.

Disney y Warner abandonan Rusia

Disney ha suspendido el estreno de la nueva película de Pixar "Turning Red" en Rusia, citando la "invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria". La película hará su debut en los Estados Unidos en Disney Plus el 11 de marzo.

Mientras que WarnerMedia, una división de AT&T Inc., dijo que retrasaría el estreno de "The Batman", una entrega de la franquicia de DC Comics protagonizada por Robert Pattinson como el superhéroe titular. Se estrena el 4 de marzo en los Estados Unidos y se espera que sea una de las películas más taquilleras del año.

El martes, Paramount Pictures anunció que la esperada comedia de acción The Lost City, protagonizada por Channing Tatum, Sandra Bullock y Daniel Radcliffe, no se proyectará en Rusia. Del mismo modo, han pausado el lanzamiento de Sonic The Hedgehog 2, con las voces de Idris Elba y Jim Carrey.

Sanciones contra Rusia

Las acciones del presidente Vladímir Putin han traído repercusiones graves a la economía rusa.

Hollywood, como muchas otras industrias, está luchando por saber cómo reaccionar ante la invasión de Ucrania. Rusia fue el noveno mercado extranjero más grande para las películas estadounidenses en 2019 y está previsto que se estrenen allí muchas nuevas películas y series.

Los gigantes tecnológicos Apple, Google y Twitter también han reducido sus negocios en Rusia desde el comienzo del conflicto, mientras que ciertas marcas, equipos deportivos y celebridades han roto sus compromisos con empresas rusas y con el Gobierno de Vladímir Putin. La Verdad Noticias.

