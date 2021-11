Netflix cancela 'Narcos: México' después de tres temporadas

Luego de tres exitosas temporadas, Netflix decidó cancelar la historia de 'Narcos: México', una de las más vistas en su servicio de straming.

Tan solo el fin de semana pasado, la historia de los capos de la droga llegó con su tercera temporada a Netflix, causando sorpresa entre los consumidores por su nuevo elenco.

Aún y con la presencia de Bad Bunny en la tercera parte, la productora decidió no seguir con la historia, tal como en La Verdad Noticias te explicaremos a continuación.

Netflix cancela 'Narcos: México' en su tercera temporada

Todavía no se logra entender a ciencia cierta, por qué Netflix decidió cancelar la serie, que aunque había amasado éxito en su servicio, no lograba convencer del tanto a la audiencia.

El creador de la historia, explicó que después de tres temporadas, la historia de los capos de la droga en México había concluído, claro al menos en la ficción.

"Vi esta temporada como una historia de origen del mundo moderno en el que vivimos. Para mí, me pareció que llevar la serie hasta ese punto en el que ahora nos reconocemos, para bien o para mal, tenía sentido como lugar para detenerla. La serie ha sido capaz de levantar las cortinas y mostrar cómo empezó esto, cómo evolucionó. No quiere decir que otras historias no sean convincentes en el futuro. Pero para mí, detenerse en el momento en el que hemos entregado el mundo en el que vivimos hoy tenía sentido, temática y narrativamente"