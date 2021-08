Netflix anuncia fecha del estreno de la tercera temporada de 'You'

Netflix ha anunciado que 'You' la serie que ha logrado mayor audiencia entre sus producciones originales regresará al catálogo de la plataforma con su tercera temporada el próximo 15 de octubre.

Y es que desde el increíble final de la temporada pasada que dejó la historia en un giro inesperado los seguidores de este drama de suspenso han esperado impacientemente para saber qué pasará con los protagonistas.

Es así que la popular serie llegará para esclarecer en una nueva temporada el destino de Joe un psicópata que se esconde bajo la imagen de un hombre amable y encantador con el fin de llevar a cabo sus planes con las mujeres que conquista.

La historia de ‘You’ hasta ahora en Netflix

La serie 'You' regresa a Netflix tras concluir su segunda y exitosa temporada de la siguiente manera, ¡cuidado con spoilers si no la has visto! Joe intentó aplicar su modus operandi con Love en Los Angeles solo para descubrir que ella es igual de despiadada.

De esta manera se forma una siniestra pareja que concluyó la temporada no solo mudándose sino sorprendiendo con la espera de un bebé lo que sin duda es un detalle interesante para la nueva temporada.

La tercera temporada de ‘You’ en Netflix

El elenco de 'You' regresa en la tercera temporada de la exitosa serie.

Se espera que el elenco de la temporada 3 de ‘You’ sea el mismo de las anteriores con algunas nuevas adiciones como se puede ver en el tráiler lanzado por Netflix que anuncia su llegada el próximo 15 de octubre.

Uno de los interesantes detalles que ha dejado ver el avance sobre la historia es el hecho de que el hijo de Joe y Love llevará al parecer el nombre de Henry emocionando a los fans que esperan su llegada a la plataforma.

Es así que ‘You’ regresa con su tercera temporada a mediados de octubre, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca los estrenos de Netflix para traerte lo más reciente.

