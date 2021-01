Netflix: Último tráiler de Destino La saga Winx la nueva serie de la plataforma

Con menos de una semana hasta que Netflix invite formalmente a los espectadores a experimentar la magia de Alfea por sí mismos, el gigante del streaming finalmente ha lanzado el tráiler completo de 'Destino La saga Winx'.

Una reinvención en vivo de la serie animada italiana Winx Club, que ha existido en varias formas desde 2004, la toma más valiente de Netflix "sigue el viaje de la mayoría de edad de cinco hadas que asisten a Alfea.

Un internado mágico en el Otro Mundo donde deben aprende a dominar sus poderes mientras navegan por el amor, las rivalidades y los monstruos que amenazan su propia existencia”, según su sinopsis oficial. La primera temporada completa es de seis episodios. La Verdad Noticias tiene para que Deleites tus ojos con el tráiler a continuación:

Elenco de Destino La saga Winx

La serie 'Destino La saga Winx' está protagonizada por Abigail Cowen (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) como Bloom, Hannah van der Westhuysen como Stella, Precious Mustapha como Aisha, Eliot Salt (Gente normal) como Terra, Elisha Applebaum como Musa, Sadie Soverall como Beatrix.

Protagonistas de 'Destino La Saga Winx' serie de Netflix.

Freddie Thorp (A Discovery of Witches) como Riven, Danny Griffin como Sky, Theo Graham como Dane y Jacob Dudman (The Stranger) como Sam. Eve Best (Nurse Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Legends), Alex Macqueen (Peaky Blinders) y Eva Birthistle (The Last Kingdom) también protagonizan.

Brian Young (The Vampire Diaries) se desempeña como showrunner, productor ejecutivo junto al creador de Winx, Iginio Straffi, Judy Counihan y Kris Thykier de Archery Pictures (Riviera, The State), y Cristiana Buzzelli y Joanne Lee de Rainbow.

'Destino La saga Winx' estará disponible este 22 de enero en la plataforma de streaming más famosa conocida como Netflix.

