Netflix: Tráiler de su nueva y ORIGINAL serie 'Firefly Lane'

Basada en la novela del mismo nombre de la autora más vendida Kristin Hannah (quien se desempeña como coproductora ejecutiva en la serie de 10 episodios), 'Firefly Lane', que se estrenará el 3 de febrero en Netflix, propone que “la mayor historia de amor de todas puede ser entre amigos."

La Verdad Noticias te trae una pequeña sinopsis y el tráiler de esta increíble serie que pronto llegará para ser del agrado de los suscriptores de la plataforma.

Sinopsis de 'Firefly Lane'

“Cuando el improbable dúo Tully (interpretado por la ex doctora de Grey's Anatomy, Heigl) y Kate (ex doctora de Scrubs, Chalke) se encuentran a los 14 años, no podrían ser más diferentes”. “Tully es la chica atrevida y atrevida que no puedes ignorar, mientras que Kate es la chica tímida y tímida que nunca nota.

Pero cuando una tragedia las une, se quedan unidas de por vida: mejores amigas inseparables para siempre. Juntas experimentan 30 años de altibajos: triunfos y decepciones, angustia y alegría, y un triángulo amoroso que pone a prueba su amistad.

Una pasa a la fama y la riqueza fabulosas, y la otra elige el matrimonio y la maternidad, pero a lo largo de las décadas, su vínculo permanece, hasta que enfrenta la prueba definitiva".

'Firefly Lane' la nueva serie de Netflix.

Como puede ver en el tráiler de la serie, Ali Skovbye ( When Calls the Heart ) y Roan Curtis ( The Magicians ) interpretarán las versiones jóvenes de Tully y Kate, mientras que Heigl y Chalke encarnarán a los personajes en las últimas décadas (con un poco de ayuda del departamento de peluquería).

El elenco también incluye a Ben Lawson (Superviviente designado), Yael Yurman (El hombre en el castillo alto) y Beau Garrett (Guía de novias para el divorcio).

TE PUEDE INTERESAR: Las mejores series cortas para ver en Netflix ¡Recomendadas!

Maggie Friedman (Witches of East End, Eastwick) se desempeña como showrunner y será productora ejecutiva junto con Heigl, Peter O'Fallon, Shawn Williamson y Lee Rose. Piensas ver esta seríe, recuerda que se estrena este 3 de febrero por la plataforma de Netflix.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.