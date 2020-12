Netflix: Tráiler Oficial de la temporada 4 de Las Escalofriantes aventuras de Sabrina

Netflix: Tráiler Oficial de la 4 temporada de Las Escalofriantes aventuras de Sabrina

Las escalofriantes aventuras de Sabrina serie de Netflix reinventa el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia sobre la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y la brujería.

En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderá sobre Greendale. La Verdad Noticias te trae a continuación el tráiler de esta asombrosa serie que no debes perderte.

Tráiler de Sabrina 4 temporada

El tráiler comienza con nuestra Sabrina Spellman ( Kiernan Shipka ) celebrando su cumpleaños, no tarda mucho en darse cuenta de que se avecina un mal que les costará todo. Cuando The Void llama y The Eldritch Terrors abren un camino de destrucción a través de Greendale, será necesario que todos (y nos referimos a todos ) estén en la misma página, porque la única forma en que van a sobrevivir es luchando juntos.

El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todo lo que lleva a The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza a ganar lentamente su camino de regreso al corazón de Sabrina. ¿Pero será demasiado tarde?

Aguirre-Sacasa ofreció a los fanáticos algunas garantías en un comunicado que se publicó cuando se conoció la noticia de la cancelación. "Trabajar en Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta.

Estoy más que agradecida con el equipo, escritores, editores, asistentes, ya todos por poner tanto amor en este oscuro sueño de espectáculo ”, escribió Aguirre-Sacasa. "También estoy agradecido con nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos contar, de la forma en que queríamos contarla. No podemos esperar a que todos vean Cuarta parte ".

Las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix están protagonizadas por Kiernan Shipka en el papel principal, Miranda Otto como Zelda Spellman, Lucy Davis como Hilda Spellman, Ross Lynch como Harvey Kinkle, Gavin Leatherwood como Nicholas Scratch, Chance Perdomo como Ambrose Spellman, Jaz Sinclair como Rosalind Walker, Lachlan.

Elenco de brujas de Sabrina la serie de Netflix.

Watson como Theo Putnam, Michelle Gomez como Madam Satan, Richard Coyle como el padre Blackwood, Tati Gabrielle como Prudence Blackwood, Adeline Rudolph como Agatha y Abigail Cowencomo Dorcas.

Producida por Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Jon Goldwater, CEO de Archie Comics y Lee Toland Krieger, la serie es producida por Berlanti Productions en asociación con Warner Bros.

