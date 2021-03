Netflix, Steven Spielberg y Creadores de 'Stranger Things' preparan nueva serie

Con la nueva serie llamada 'The Talisman', Netflix y Steven Spielberg quieren romper el record antes interpuesto por la tan querida serie de 'Stranger Things', la producción estará a cargo de la ejecutiva de The Duffer Brothers los creadores de la serie.

El veterano cineasta Steven Spielberg está colaborando con los creadores de 'Stranger Things' Matt y Ross Duffer para la adaptación del célebre autor Stephen King's T he Talisman.

'The Talisman' novela de Stephen King y Peter Straub.

El libro, que fue escrito por Stephen King y Peter Straub en 1984, se convertirá en una serie para la plataforma de Netflix. Los hermanos Duffer, cuyo exitoso programa de Netflix 'Stranger Things' se han inspirado en gran medida en el trabajo de King, serán los productores ejecutivos de la serie.

Netflix producirá el proyecto en asociación con Amblin Television y Paramount Television Studios de Spielberg. Curtis Gwinn, quien trabajó como escritor y productor ejecutivo en 'Stranger Things', se desempeñará como escritor y showrunner del programa. Aqui esta una pequeña sinopsis que La Verdad Noticias tiene para ti.

Sinopsis de 'The Talisman' nueva serie de Netflix

La novela 'The Talisman' será una serie para Netflix.

'The Talisman' cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que emprende una aventura épica en un viaje por carretera para salvar la vida de su madre moribunda.

Está en busca del Talismán, una poderosa reliquia que no solo puede curar a su madre, sino que, a medida que aprende, puede salvar al mundo. El viaje de Sawyer atraviesa dos realidades: la América que conocemos y su peligroso mundo gemelo de fantasía, Los Territorios.

Matt y Ross Duffer serán productores ejecutivos a través de Monkey Massacre Productions, junto con Spielberg, Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin TV. King también se desempeñaría como productor ejecutivo, junto con Paramount Television.

'The Talisman' la nueva serie de Netflix aún no tiene una fecha probable de estreno, si quieres estar más informado sobre la evolución de esta serie, no dejes de seguir a La Verdad Noticias y siguenos también en todas nuestras redes sociales.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.