Netflix: Programas PARECIDOS a Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina

Si ya es hora de llenar el vacío, el vacío de Sabrina la serie de Netflix y no el vacío del Vacío necesitarás programas como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina para ver a continuación.

Si bien no hay nada como Sabrina, Netflix tiene algunas ofertas excelentes para ayudarte a ver algo nuevo. Ya sea que viste CAOS por el aspecto del drama adolescente o fue todo por la magia, hay algo para ti.

La Verdad Noticias tiene siete programas excelentes como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina que querrás ver a continuación:

Netflix tiene programas parecidos al de Sabrina.

Riverdale serie de Netflix

Solo hay un lugar por donde empezar. Después de todo, Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina es un derivado de Riverdale. Ambos programas están basados en Archie Comics.

De hecho, se suponía que iba a haber un crossover de Riverdale. Ese era el plan para la parte 5 de la serie de brujas. Desafortunadamente, no pudo funcionar del todo porque Netflix canceló CAOS prematuramente.

Los dos programas tienen la misma mente detrás de ellos dirigiendo el programa. Roberto Aguirre-Sacasa es un genio cuando se trata de emparejamientos extraños que no pensaste que funcionarían y drama adolescente retorcido. Sin embargo, admitiré que encuentro a Sabrina superior entre las dos.

Pero cuando necesite algo muy similar a su programa de brujas favorito, dirija su atención a Riverdale. Las primeras cuatro temporadas están en Netflix ahora mismo. La temporada 5 se estrena en The CW en enero y estará en Netflix más adelante en 2021.

Supernatural serie de Netflix

¿Qué tal un programa de televisión que tiene más de 300 episodios? ¿Quieres algo que tenga corazón para un espectáculo que involucre a la familia que no termine en sangre? Después de todo, ¿no es ese un mensaje similar al que ofrece Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina ?

Bueno, Supernatural es uno de los mejores programas para ver en este momento. Los 327 episodios de la serie están disponibles para verlos de forma compulsiva. Algunas personas piensan que debería omitir el último episodio, pero yo no. Si bien no me gustó al 100%, hubo elementos que funcionaron para los temas generales del programa hasta ese momento.

Pero volvamos al principio. Supernatural trata de dos hermanos que cazan monstruos para proteger el mundo. Sabrina está dispuesta a hacer el máximo sacrificio por el mundo, pero los Winchester lo han hecho mil veces ... ¡al menos, eso es lo que se siente!.

Supernatural serie de Netflix.

Cazadores de Sombras serie de Netflix

¿Quieres otro programa que involucre brujas, demonios y ángeles? Hay un programa de televisión increíble basado en una serie de libros en Netflix. Se trata de Cazadores de Sombras, y ciertamente es uno de los programas como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina que debes ver.

La serie sigue a Clary Fray, quien descubre en su cumpleaños que es de una línea de híbridos de ángel humano conocidos como Cazadores de Sombras. Clary se encuentra en medio del mundo de la caza de demonios sin idea de lo que está sucediendo después del asesinato de su madre, y ahora no tiene idea en quién puede confiar.

Si amaba a Sabrina por su inclusión y diversidad, le encantará Cazadores de Sombras por la misma razón. Malec hasta el final! Lo entenderás cuando los veas juntos.

Al igual que CAOS, el programa se canceló prematuramente, pero tuvo tiempo para concluir las historias y entregó la boda épica que todos necesitábamos al final. Todavía hay llamadas para salvar el espectáculo, como estoy seguro de que habrá con Sabrina dentro de unos años.

Elenco de Cazadores de Sombras serie de Netflix.

Facción de octubre serie de Netflix

El siguiente es un original de Netflix. Tiene sentido recurrir a los originales que se basan en series de cómics cuando se buscan programas como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina .

Facción de octubre es muy similar a Supernatural. En lugar de solo dos hermanos, sigue a una familia de cazadores de demonios. Piense en ello como un cruce entre sobrenatural y superstición.

Después de la muerte de su padre, Fred, a regañadientes, lleva a su familia a la casa de su infancia. Pronto, sus gemelos comienzan a mostrar habilidades sobrenaturales. Sin embargo, esto no es nada inusual para Fred. Él y su esposa son parte de una sociedad secreta de cazadores de monstruos.

Lamentablemente, el programa solo duró una temporada. Sin embargo, es una serie que debes revisar. Siempre puedes seguir con los cómics después.

Elenco de Facción de octubre serie de Netflix.

Locke & Key serie de Netflix

Otro programa basado en una serie de libros es Locke & Key, y este es uno que tiene más de una serie. De hecho, se renovó recientemente para una tercera temporada antes del estreno de la segunda temporada.

El programa sigue a los hermanos Locke, que van a la casa de la infancia de su padre después de su misteriosa muerte. Mientras están allí, encuentran un montón de llaves que tienen diferentes habilidades, como viajar a diferentes lugares, entrar en un mundo de prisión espejo y más.

Por supuesto, hay una criatura detrás de las llaves. ¿Pueden los hermanos Locke mantener las llaves protegidas? ¿Qué sucede cuando la criatura parece estar un paso por delante de todos los demás?

Cuando quieres programas de terror como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, no hay mejor lugar para buscar que Locke & Key.

Locke & Key serie de Netflix.

The Umbrella Academy serie de Netflix

Otro original de Netflix que vale la pena sintonizar es The Umbrella Academy. Es otra serie basada en una serie de cómics, pero esta se está escribiendo actualmente mientras se crea el programa.

En un día, 43 mujeres dan a luz. Nada inusual, ¿verdad? ¿Qué tal el hecho de que ni siquiera estaban embarazadas cuando comenzó el día? Sir Reginald Hargreeves se da cuenta de que hay algo curioso en estos bebés y adopta a siete de ellos. A medida que adquieren habilidades sobrenaturales, forma The Umbrella Academy.

La primera temporada sigue a Five que regresa del futuro con noticias de un apocalipsis inminente. No tienen mucho tiempo para descubrir qué lo causó, pero ¿pueden todos dejar a un lado sus propios problemas para salvar el mundo? ¿Es demasiado pedir?

Una de las razones por las que este es uno de los programas como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina es por la música. Las pistas elegidas para The Umbrella Academy son pegadizas y perfectas para las escenas. Sin embargo, el programa no llega tan lejos como Sabrina en cuanto a números musicales.

The Umbrella Academy serie original de Netflix.

Los Magos serie de Netflix

¿Quieres programas como Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina que lleguen tan lejos con los números musicales? Entonces se trata de Los magos. Cada temporada tiene un episodio musical, y se hacen más grandes y mejores a medida que avanza cada temporada. Los números musicales cuentan una historia.

Además, Los magos tiene una narración épica y personajes diversos e inclusivos. Entramos en el mundo a través de Quentin, que sufre una depresión severa. Está seguro de que la magia es real, y un día tiene la oportunidad de hacer una prueba de Brakebills.

El espectáculo es un poco como Harry Potter y las Crónicas de Narnia, que es lo que la serie de libros de Lev Grossman captura el corazón. Sin embargo, esta serie no sigue los libros paso a paso y, en su lugar, extrae una historia particular de los libros para adaptarla, a veces en una temporada completa.

TE PUEDE INTERESAR: Las Escalofriantes aventuras de Sabrina: ¿Nick o Harvey? ¿A Quién elegirá Sabrina?

¿Una gran diferencia entre Los magos y Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina ? El lenguaje y la desnudez. Este es un programa con universitarios como personajes principales. Hay mucha bebida, lenguaje, violencia y más.

Los Magos serie de Netflix.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.