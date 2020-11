Netflix: Orange Is The New Black: ¿Tendrá temporada 8?

Orange Is The New Black temporada 7 terminó en julio hace un año. Es una dramatización sarcástica estadounidense creada por Jenji Kohan para Netflix.

A medida que el programa se presentó en 2013, aumentó una enorme base de fanáticos y, además, obtuvo encuestas positivas de los expertos. La Verdad Noticias te cuenta todo sobre la temporada 8 de esta serie.

Personajes de Orange Is The New Black

¿Habrá la temporada 8 para Orange Is The New Black?

Desgraciadamente, la temporada 7 de Orange Is The New Black es, según todas las cuentas, la última temporada del programa. Después de 91 escenas de éxito, se esperaba el adiós del programa en la temporada 7, junto con los velocistas del programa que expresaron que este era el final del arreglo.

Jenji Kohan tenía planes de cerrar el programa poco después de su séptima temporada, cuando la temporada 5 del arreglo se estaba transmitiendo todo el tiempo.

Jenji Kohan también dijo en una reunión que, aunque realmente se perderán el espectáculo, es una oportunidad ideal para liberar a las damas de Litchfield de la cárcel. De ahora en adelante, en la medida en que sepamos, no habrá Temporada 8 de Orange Is The New Black en Netflix.

Algunos datos sobre Orange Is The New Black

El arreglo comienza con la detención de Piper Chapman, y está condenada durante mucho tiempo en la cárcel de la penitenciaría de Litchfield. La condena no se esperaba en absoluto, ya que fue acusada de lo que presentó años atrás.

Después, se descubre que la razón de su condena es su ex querido Alex Vause, ya que la nombra en su camino. La pareja se encuentra en la cárcel y luego intenta repensar su relación.

La última temporada pone fin a las penas de cárcel de numerosos detenidos y la historia llega a su fin. Lamentablemente y de ahora en adelante, no hay título para la temporada 8 de Orange Is The New Black.

