Netflix: Mr. Iglesias todo listo para la Temporada 3 de la serie

Mr. Iglesias es un programa de Netflix que se centra en un profesor de historia solidario llamado Gabe, interpretado por el comediante Gabriel Iglesias (también conocido como "Fluffy") en la ficción Escuela secundaria Woodrow Wilson.

En los próximos episodios, el personaje principal tiene un nuevo interés amoroso y sus alumnos se enfrentan a un nuevo conjunto de problemas de la adolescencia.

Iglesias, que también alberga Nickelodeon's de Unleashed (piensa: America Got Talent de la variedad de animales) charlas con TV privilegiada sobre los dos conciertos, y si podemos esperar que él para volver a stand-up en el corto plazo.

Mr. Iglesias temporada 2 se burló de un interés amoroso por Gabe llamado Jackie (Elora Casados), una nueva consejera vocacional. ¿Qué nos puedes contar sobre su relación?

Gabriel Iglesias dijo para La Verdad Noticias que los productores siempre habían hablado de la posibilidad de un interés amoroso, y eso fue algo que nunca espero con ansias.

Pensé que el personaje tenía suficiente, así que ¿por qué complicar las cosas? Pero aquí tenía sentido debido a todos los temas que estábamos cubriendo. Gabe ya había terminado en AA y estuvo en una relación en el pasado. Al darle un interés amoroso, su historia cierra el círculo. Muestra que los niños están mejorando, pero él también está mejorando. Se avecinan todo tipo de giros y vueltas.

¿Cómo es para ti trabajar con estos jóvenes actores?

De una temporada a la siguiente, me parecen personas diferentes. Literalmente, su crecimiento fue real. Si no puedo aclarar mis líneas, les pido disculpas porque están muy pulidas.

El programa cuenta con un elenco inusualmente diverso. Ya estábamos trabajando en la diversidad antes de que se convirtiera en algo. Quería que todos vieran el programa y se vieran en él. Siento que estábamos por delante del juego.

¿Quieres que el programa aborde COVID?

Absolutamente. Desafortunadamente, creo que estaremos en este lío durante al menos otros seis meses. Siempre tratamos de mantenernos por delante de la curva. Ésta es una de esas cosas que no se pueden predecir.

¿Qué tipo de consejo crees que daría tu personaje a los verdaderos estudiantes de hoy? Gabe sería lo más optimista posible al tratar de encontrar el lado positivo. Veo a muchos profesores haciendo sus clases de Zoom y encontrando formas de mantenerlas divertidas y entretenidas.

Se aseguraría de que el estado de ánimo fuera positivo, a menos que estuviera hablando con su amigo en el programa Tony (Jacob Vargas), por supuesto. Entonces sería hablar con su confidente donde podría decir: "Esto de Zoom apesta".

¿Qué se siente regresar a Nickelodeon después de comenzar en el programa de comedia de sketches All That en 2000? Soy un alumno de Nickelodeon de antaño. Me di cuenta de que había envejecido antes de recibir la llamada telefónica.

Tan pronto como dijeron animales, entré. Soy un gran tipo de animales. Lo único que me asustó fue el oso. Estamos hablando de cabras, gallinas, una ardilla de esquí acuático, perros y gatos. Pase un muy buen rato.

¿Estás planeando algún espectáculo de stand-up?

Como cómic, todavía no he llegado. Todavía estoy demasiado atascado en mis caminos en lo que respecta al stand-up. No he hecho ningún show de Zoom ni conciertos de stand-up comedy. Lo he visto hecho, pero no puedo seguir adelante.

Necesito gente en vivo frente a mí para entretenerme y recibir comentarios. Me han ofrecido la oportunidad de hacer esos autocines, y todavía no puedo hacerlo. No voy a actuar para limpiaparabrisas y anteojeras. Si alguien toca la bocina después de uno de los chistes, lo perdería. No olvides que este 8 de diciembre Mr. Iglesias vuelve a la plataforma de Netflix.

