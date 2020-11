Netflix: 'Ma Rainey's Black Bottom': El último regalo de Chadwick Boseman

'Ma Rainey's Black Bottom' película de Netflix nos trae a Levee interpretado por Chadwick Boseman un personaje que es contrario a todos los que él interpetro, guapo y enjuto, como un hombre en una cuerda floja electrificada, equilibrando precariamente entre esperanza y cinismo, humor y tristeza, alegría y dolor, y amor y odio está constantemente nervioso, y detrás de su sonrisa más brillante hay un olor a algo extraño.

Realmente no sabemos lo que estamos viendo. Pero seguro que no queremos apartar la mirada. La interpretación de Boseman en esta adaptación cinematográfica de la obra de Wilson de 1982, dirigida con cariño por George C. Wolfe, sería desgarradora incluso si el actor no hubiera perdido trágicamente su vida a causa del cáncer este año.

Pero viéndolo ahora, ese conocimiento informa cada momento, mientras uno imagina los desafíos que debe haber enfrentado en un papel famoso y exigente que claramente era tan importante para él. No hace falta decir que la actuación es brillante, y sí, eléctrica, pero también heroica.

Si tenía que haber un papel final, qué regalo era este, un signo de exclamación para una carrera que parece cada vez más trascendental. La Verdad Noticias te trae una reseña de esta magnifica película donde Chadwick Boseman se luce por última vez en la pantalla.

Reseña de 'Ma Rainey's Black Bottom'

Boseman no es la única fuerza volcánica en "Ma Rainey", una meditación sobre el poder, la raza, el sexo y el comercio en los Estados Unidos de principios del siglo XX tratada con sensibilidad y gracia por Wolfe, con un guión de Ruben Santiago-Hudson y música de Branford Marsalis.

También está el asunto de la propia Ma titular, interpretada por una magnífica Viola Davis, casi irreconocible en su silueta ampliada, boca de dientes de oro y capa sobre capa de maquillaje de ojos. Juntos, ella y Boseman dirigen una clase magistral.

¿Quién fue Ma Rainey?

Escena de Ma Rainey's Black Bottom película de Netflix.

Ma Rainey, quien murió en 1939, fue una cantante negra pionera de Georgia conocida como "Madre del Blues". Ella es el único personaje de la vida real en el ciclo de 10 obras de Wilson que documenta la experiencia afroamericana, y también el único personaje LBGT.

Wolfe, que no intenta subestimar las raíces teatrales del material, nos ofrece algunas escenas de actuación que marcan el tono. Pero la acción tiene lugar casi exclusivamente dentro de un estudio de propiedad blanca en Chicago, donde Ma y su banda están programados para una tarde de 1927 para grabar algunos éxitos. Para intensificar la claustrofobia, Wolfe la ha convertido del invierno en un verano sofocante; Ma brilla constantemente en sudor.

Antes de que llegue Ma, convenientemente tarde, su banda se reúne. Están el paternal Cutler (Colman Domingo), Slow Drag (Michael Potts) y el pianista Toledo (Glynn Turman). Entonces irrumpe Levee, blandiendo un nuevo par de zapatos preciados. No solo tiene talento, se jacta ante los chicos mayores: "Tengo estilo".

Eso es lo que hace y tiene ambición por el dueño del estudio blanco, está escribiendo canciones y planea lanzar su propia banda. Y tiene su propia versión más jazzística de "Black Bottom", que seguro que hará bailar a la gente.

Pero mamá no lo acepta. Ella tiene su versión de la canción y funciona. También insiste en que su sobrino Sylvester dé la presentación, aunque tartamudea. Y no empezará a grabar hasta que esté bien y lista. "Así es como funcionan las cosas aquí", dice.

Mamá no se limita a perder peso, ella está reclamando su propia dignidad. Una vez que el estudio tiene lo que necesitan, ella sabe que no les importará un ápice. Y así, cuando se olvida la Coca-Cola helada que necesita, no se moverá hasta que llegue. Mire a Davis tragarse esa Coca-Cola ferozmente cuando lo hace.

Ma ve con razón a Levee como una amenaza para su estilo de actuación, pero también para su autoridad. Para empeorar las cosas, siente que él tiene los ojos puestos en su joven novia, Dussie Mae (Taylour Paige). Ella tiene razón, y es más que sus ojos.

Pero Levee no es solo un alborotador descarado, detrás de la fanfarronada hay un profundo pozo de dolor, que llegamos a comprender a través de varios monólogos devastadores del tour-de-force que se remontan a demonios pasados e insinúan una tragedia futura. Si no ha visto la obra, prepárese.

Hace siete años, Boseman escribió conmovedoramente la experiencia de conocer a Wilson, a quien claramente reverenciaba, y recitar las líneas del dramaturgo, que comparó con la poesía.

"Llenarse las fosas nasales con el aliento cargado de emociones para recitar un monólogo de August Wilson", escribió, "puede ser transformador".

TE PUEDE INTERESAR: “Da 5 Bloods” la película de Chadwick Boseman que ha triunfado en Netflix

Y ahora sabemos lo transformador que puede ser ver al propio Boseman recitar esos monólogos. Todos deberíamos considerarnos afortunados de poder presenciar esta, su última y posiblemente mejor actuación. Ma Rainey esta disponible por la plataforma de Netflix.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.