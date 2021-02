Netflix: Los Misterios sin resolver dan buenas noticias a sus fanáticos ¡Omg!

Los Misterios sin resolver de Netflix han pasado por varias iteraciones a lo largo de los años. El documental sobre crímenes reales comenzó como una serie de especiales que destacaban casos extraños que desconcertaron a las fuerzas del orden.

Pronto se convirtió en un programa de televisión episódico regular con el objetivo siempre de llamar la atención del público sobre estos casos fríos con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar a la policía información adicional.

Los Misterios sin resolver serie de Netflix.

La Verdad Noticias anteriormente informó que esta serie resultó ser todo un éxito, ya que el sitio web Los Misterios sin resolver detalla cómo se han resuelto cientos de casos relacionados con fugitivos y/o personas desaparecidas a lo largo de los años.

La serie se ha quedado en Netflix

La serie ha saltado de varias redes, comenzando en NBC antes de pasar a CBS, Lifetime y Spike antes de hacer de Netflix su hogar actual.

A partir de ahora, se han lanzado 12 episodios en el servicio de transmisión, y si bien aún no ha habido una confirmación oficial de más episodios, parece probable, considerando que el primer lote de episodios fue el segundo más visto en las plataformas de transmisión en julio de 2020, solo detrás de Hamilton en Disney +.

Si no puede esperar más para escuchar más historias de crímenes reales, entonces está de suerte. Más misterios sin resolver están saliendo antes de lo que esperabas pero no de la manera que probablemente imaginabas.

Escena de la serie de Netflix Los Misterios sin resolver.

Habrán podcast en Spotify y Apple Podcasts

Los Misterios sin resolver tendrán un nuevo podcast semanal a partir del 17 de febrero de 2021. Los podcasts realmente despegaron como un medio de entretenimiento cuando el verdadero crimen se involucró en la mezcla.

Los oyentes simplemente no parecen tener suficiente de crímenes locos que suenan como si estuvieran hechos de personas como The Murder Squad, And That's Why We Drink y My Favorite Murder, por nombrar solo algunos. Todos ellos están a punto de tener una fuerte competencia en forma del nuevo podcast de Los Misterios sin resolver que debutará el 17 de febrero de 2021.

Al igual que el programa de televisión en el que se basa, cada episodio se centrará en un caso frío diferente que abarca desde "abducciones aterradoras, encuentros paranormales extraños, asesinos atroces y muertes inexplicables", como se describe en el avance de dos minutos (a través de Rolling Stone).

El programa será presentado por el actor de voz Steve French, cuyos créditos incluyen The Michael J. Fox Show, Unbreakable Kimmy Schmidt y Maniac.

Al igual que con la serie de televisión, cada episodio terminará con una llamada para comunicarse con las autoridades si tiene información que ayude a resolver el caso.

Poco después de que se emitió el reinicio de Netflix, numerosas personas se acercaron con información potencial sobre uno de los casos, por lo que está claro que esta serie todavía está haciendo mucho bien.

Podrás escuchar nuevos episodios a medida que aparezcan en Spotify y Apple Podcasts todos los miércoles.

