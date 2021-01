Netflix: Lista de proyectos ANIMADOS para este 2021

Hay mucha animación en camino a través del gigante de transmisión Netflix, y hoy tenemos para ti la lista de especiales animados, series limitadas y características que planean lanzar en 2021.

Con su reciente arrendamiento de 170,000 pies cuadrados en el estudio Burbank en mano y nuevos acuerdos con estudios de anime y propiedades, el gigante del streaming sigue apostando fuerte por la feria animada para todos los públicos.

Netflix tendrá más contenido animado este 2021.

La Verdad Noticias trae un desglose de las series y películas animadas que esperas ver a lo largo del año 2021.

Un cuento de invierno de la oveja Shaun

El prolífico estudio Aardman del Reino Unido tiene varios proyectos en proceso con Netflix, incluida una secuela de Chicken Run anunciada el verano pasado, así como este nuevo corto de Navidad de 2021 anunciado el año pasado. En este nuevo especial animado de 30 minutos, la oveja favorita del mundo protagoniza su propio cuento invernal.

La emoción estacional de Shaun se convierte en consternación cuando una redada en una granja para conseguir medias más grandes para el rebaño lleva inadvertidamente a la desaparición de Timmy. ¿Puede Shaun recuperar a Timmy antes de que se convierta en el regalo de otra persona?.

Prepárese para una aventura 'Santastic' mientras todos aprenden el verdadero valor de la Navidad. El especial se estrenará en Netflix en los EE. UU., América Latina, España, la CEI y Grecia a fines del próximo año. La BBC estrenará la película en Reino Unido.

"Un cuento de invierno de la oveja Shaun"Película de Netflix y Aardman.

De vuelta al interior

Esta comedia de aventuras y largometraje de animación marca el debut como director de los cineastas Clare Knight y Harry Cripps. Daniela Mazzucato produce, y Akiva Goldsman y Greg Lessans de Weed Road Pictures son productores ejecutivos. La animación y las imágenes están siendo producidas por Reel FX.

Cansados de estar encerrados en una casa de reptiles donde los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un grupo heterogéneo de las criaturas más mortíferas de Australia traman un atrevido escape de su zoológico al interior, un lugar donde encajarán sin ser juzgados por su escamas y colmillos.

Liderando el grupo está Maddie (Isla Fisher), una serpiente venenosa con un corazón de oro, que se une a un lagarto Thorny Devil seguro de sí mismo, Zoe (Miranda Tapsell), una araña peluda enamorada Frank (Guy Pearce), y un escorpión sensible Nigel (Angus Imrie).

Pero cuando su némesis, Pretty Boy (Tim Minchin), un lindo pero desagradable koala, se une inesperadamente a su escape, Maddie y la pandilla no tienen más remedio que llevárselo con ellos.

Así comienza un viaje por carretera espeluznante e hilarante por Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoológico Chaz (Eric Bana) y su mini-yo en busca de aventuras (Diesel Cash La Torraca).

Dirigida por Clare Knight y Harry Cripps, y también con las voces de Rachel House, Keith Urban, Celeste Barber, Wayne Knight, Lachlan Power y Jacki Weaver,Back to the Outback es una aventura animada que demuestra que algo es diferente, no significa que no sea hermoso.

De vuelta al interior, película de Netflix.

Maya y los tres

En octubre pasado, Netflix anunció una sociedad ampliada de desarrollo de contenido original con Jorge Gutiérrez (El libro de la vida , El Tigre), el animador, pintor, escritor y director nominado al premio Emmy y al Globo de Oro, y su productora Mexopolis.

El nuevo acuerdo exige que Gutiérrez escriba, dirija y produzca nuevas películas animadas, series y proyectos interactivos en preescolar, niños y familias y animación para adultos.

Maya and the Three es una serie limitada de animación creada, escrita y dirigida por Gutiérrez. Ambientada en un mundo mítico inspirado en Mesoamérica, una princesa guerrera se embarca en una búsqueda para reclutar a tres luchadores legendarios para ayudar a salvar el mundo de hombres y dioses.

Silvia Olivas (Elena de Avalor) es coguionista y coproductora ejecutiva, Jeff Ranjo (Moana) es el jefe de historia y Paul Sullivan (El libro de la vida) es diseñador de producción.

Maya y los tres, Película del director ganador del Emmy Jorge Gutiérrez y Netflix.

La película de la casa ruidosa

En 2019, Nickelodeon y Netflix firmaron un contrato de varios años para producir películas animadas originales y series de televisión para niños y familias.

El acuerdo requería que las dos compañías desarrollaran contenido basado en la biblioteca de personajes de Nickelodeon, así como en una nueva IP, ampliando una relación que ya vio a Netflix transmitir los especiales animados Rocko's Modern Life: Static Cling e Invader Zim: Enter the Florpus a principios de ese año.

Se dijo que los proyectos basados en The Loud House y Teenage Mutant Ninja Turtles estaban en desarrollo.

En la película The Loud House de Nickelodeon, ¡la familia más grande de la televisión se va a las vacaciones familiares más grandes de la historia! La aventura sigue a la familia Loud a Escocia, donde descubren que son descendientes de la realeza escocesa.

La familia se entrega rápidamente a la gran vida más satisfactoria de la historia cuando descubren que su hogar ancestral es un castillo.

Deseo Dragon

En 2016, AWN habló con el director Chris Appelhans sobre su nueva película, que en ese momento marcó la primera incursión en las películas animadas del estudio chino de efectos visuales de Chris Bremble, Base FX.

En 2018, Jackie Chan y Constance Wu se unieron al elenco de voces en inglés, con Sony Pictures Animation a bordo para distribución internacional. SPA anunció su participación en la película durante la presentación de la lista de producción del festival de Annecy de 2019.

En Wish Dragon de Sony Pictures Animation, Din, un estudiante universitario de clase trabajadora con grandes sueños pero pocos medios, y Long, un dragón cínico pero todopoderoso capaz de conceder deseos, se embarcan en una divertida aventura a través del Shanghai moderno en busca de La amiga de infancia perdida de Din, Lina.

Su viaje los obliga a responder algunas de las preguntas más importantes de la vida, porque cuando puedes desear algo, tienes que decidir qué es lo que realmente importa.

Deseo dragon, película de Netflix.

Robin Robin

Dan Ojari y Mikey Please están al frente de un especial animado musical navideño en stop-motion, el primero producido en Aardman. Cuando su huevo cae fortuitamente en un basurero, Robin es criada por una amorosa familia de ratones.

A medida que crece, sus diferencias se vuelven más evidentes. Robin emprende el atraco para poner fin a todos los atracos y demostrarle a su familia que puede ser una muy buena ratona, pero termina descubriendo quién es realmente.

Robin Robin nueva película de Netflix.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: La película

A principios de 2019, Nickelodeon anunció dos nuevas funciones animadas en producción basadas en The Loud House y su serie animada en 2D reinventado, Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles, que había debutado en 2018.

En Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, las Tortugas Ninja se enfrentan a su mayor desafío hasta ahora cuando un misterioso extraño llega del futuro con una terrible advertencia. Leo se ve obligado a levantarse y liderar a sus hermanos, Raph, Donnie y Mikey en una lucha para salvar al mundo de una aterradora especie alienígena llamada los Krang.

Trollhunters: Rise of the Titans

El 7 de agosto pasado, Netflix anunció que el director ganador del Oscar Guillermo del Toro y DreamWorks Animation continuarían expandiendo su ambicioso mundo de Trollhunters y su asociación con una nueva película animada, Trollhunters: Rise of the Titans, ambientada en Tales of, ganadora del premio Emmy.

Arcadia world, que llegará a Netflix en 2021; Ese fue el mismo día en que se estrenó el último capítulo de Tales of Arcadia de Del Toro, Wizards, en el gigante del streaming.

En Trollhunters: Rise of the Titans de DreamWorks , Arcadia puede parecer una ciudad ordinaria, pero se encuentra en el centro de líneas mágicas y místicas que la convierten en un nexo para muchas batallas entre criaturas de otro mundo, incluidos trolls, extraterrestres y magos.

Ahora, los héroes de la exitosa serie Trollhunters, 3 Below y Wizards, se unen en su aventura más épica hasta la fecha, donde deben luchar contra la Orden Arcana por el control de la magia que los une a todos.

Arlo, el chico cocodrilo

En noviembre pasado, Netflix anunció una nueva película musical animada en 2D, Arlo the Alligator Boy , que será seguida por una película de 20 x 11 min. serie, I Love Arlo, ambos del creador Ryan Crego (Adventures with Tip & Oh, Puss in Boots, Shrek Forever After).

Al enterarse de que es de la ciudad de Nueva York, un niño con los ojos muy abiertos, mitad humano y mitad caimán, decide dejar su vida protegida en el pantano y buscar a su padre perdido hace mucho tiempo.

La película musical animada, Arlo the Alligator Boy, iniciará el viaje de Arlo cuando se encuentre con un grupo de inadaptados que rápidamente se convertirán en su nueva familia.

Una vez que la aventura de Arlo lo lleve a la ciudad de Nueva York, la serie comenzará cuando él y su equipo recién descubierto se establezcan en un vecindario costero abandonado y ayuden a revivirlo.