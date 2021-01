Netflix: Lista completa de lanzamientos en febrero 2021

Un nuevo mes significa que una lista completamente nueva de películas y programas de televisión también estará disponible en Netflix a partir de febrero de 2021.

Mientras que los fanáticos de programas como "Bates Motel" y películas como "Empleado del mes", "Mr. Deeds"," Pineapple Express "y" The Other Guys "seguramente se sentirán decepcionados al ver que esos títulos se van a lo largo del mes.

Otros estarán emocionados de ver los títulos más nuevos, incluida la conclusión de "To All The Boys”, Así como las temporadas 1-2 de“ iCarly ”y la temporada 3 de“ Good Girls ”. La Verdad Noticias tiene está la lista completa de todo lo que llegará a Netflix en febrero de 2021.

el 1 de febrero

"El trabajo del banco" (2008)

"Beverly Hills Ninja" (199

"Come, reza, amor" (2010)

“origen (2010)

"Rocas" (2019)

"Shutter Island" (2010)

Temporada 1 de "The Unsettling"

Temporadas 1-2 de “Zac y Mia”

"Zathura" (2005)

Disponible el 2 de febrero:

"Kid Cosmic" (Original de Netflix)

Temporada 2 de “Mighty Express” (Original de Netflix)

"Tiffany Haddish presenta: Están listos" Temporada 2 (Original de Netflix)

Disponible el 3 de febrero:

"Todos mis amigos están muertos" (Original de Netflix)

"Playa Negra" (Original de Netflix)

"Firefly Lane" (Original de Netflix)

Dsiponoble 5 de Febrero

Temporada 2 de “Hache” (Original de Netflix)

"Ciudad Invisible" (Original de Netflix)

"El último paradiso" (original de Netflix)

"Pequeñas mujeres grandes" (original de Netflix)

"Malcolm & Marie" (Original de Netflix)

"Space Sweepers" (Original de Netflix)

"Desnúdate, Levántate" (Original de Netflix)

"El maestro del Yin-Yang: Sueño de la eternidad" (Original de Netflix)

Todos los estrenos de febrero 2021.

Disponible el 6 de febrero:

"El pecador: Jaime"

Disponible el 8 de febrero:

Temporadas 1-2 de "iCarly"

"Perros de guerra" (2016)

Disponible el 10 de febrero:

"Escena del crimen: La desaparición en el hotel Cecil" (Original de Netflix)

Disponible el 11 de febrero:

"Capitani" (Original de Netflix)

“Layla Majnun” (Original de Netflix)

"Nadiya Bakes" (Original de Netflix)

"Hate by Dani Rovira" (Original de Netflix)

"A todos los chicos: siempre y para siempre" (Original de Netflix)

"El viaje de Xico" (Original de Netflix)

Disponible el 13 de febrero:

"Monzón" (2019)

Disponible el 15 de febrero:

"The Crew" (Original de Netflix)

The Crew llegará muy pronto.

Disponible el 16 de febrero:

"Animales sueltos: una película de tú contra salvaje" (Original de Netflix)

Temporada 3 de "Good Girls"

Disponible el 17 de febrero:

"Detrás de sus ojos" (Original de Netflix)

"¡Saludame!" (Original de Netflix)

Temporada 9 de “MeatEater”, Parte 2 (Original de Netflix)

Disponible el 18 de febrero:

"Así habló Kishibe Rohan" (Original de Netflix)

Disponible el 19 de febrero:

"Me importa mucho" (Original de Netflix)

"Tribes of Europa" (Original de Netflix)

Disponible el 20 de febrero:

"Classmates Minus" (original de Netflix)

Disponible el 21 de febrero:

"El conjuro" (2013)

"El conjuro 2" (2016)

Disponible el 23 de febrero:

"Brian Regan: On the Rocks" (Original de Netflix)

"Pelé" (Original de Netflix)

Disponible el 24 de febrero:

"Intervención canina"

"Ginny y Georgia" (Original de Netflix)

Temporada 2 de “Two Sentence Horror Stories”

Disponible el 25 de febrero:

"Caray y Ann" (2021)

"Invasión de gran altura" (Original de Netflix)

"Atrapado por una ola" (Original de Netflix)

"Sin escapatoria" (2015)

"Nuestro hermano idiota" (2011)

TE PUEDE INTERESAR: Las 5 MEJORES películas de Netflix para disfrutar con la familia

Disponible el 26 de febrero:

"Crazy About Her" (Original de Netflix)

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.