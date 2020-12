Netflix: La serie 'Selena' todo lo que se espera de la Temporada 2

Netflix nos trajo nuevamente la historia de la vida de Selena Quintanilla-Pérez en una serie limitada, además de sería fue una tarea abrumadora para los productores de televisión.

La fallecida cantautora y diseñadora de moda, apodada la Reina del Tejano, sigue siendo una amado ícono de Latinx 25 años después de su muerte.

Sin mencionar que el ascenso de Selena al estrellato y la independencia creativa fue capturado previamente con gran afecto en Selena de 1997, que vio a Jennifer Lopez superar una ola inicial de dudas para retratar al artista de fusión de géneros con una aclamación casi universal.

Cualquier nuevo esfuerzo operaría en las largas sombras proyectadas por el legado del cantante y la actuación de López.

Selena la segunda temporada

Moisés Zamora, es el creador de la serie no se deja intimidar por su imaginación de los primeros años de Selena y la familia Quintanilla en Selena: El crimen. Alum fue productor ejecutivo de la serie junto con Jaime Dávila de Campanario Entertainment, además de escribir varios episodios.

Así que él sabe mejor que nadie qué desafía la serie limitada, protagonizada por Christian Serratos como la "Madonna tejana", tendrá que superar: el recuerdo de la película de Nava, el exceso de programación, así como la "hinchazón de Netflix" que incluso los narradores más sucintos tienen problemas para evitarlo.

Zamora confía en que su serie será un "soplo de aire fresco" para los espectadores inmersos en dramas más oscuros, así como para el público latino ansioso por contar historias íntimas y con las que se pueda relacionar.

Selena y Los Dinos en la serie de Netflix.

La Verdad Noticias informo anteriormente sobre la búsqueda para los nuevos capítulos no contados en la historia de Selena para la temporada 2, Moisés Zamora dijo que sabía lo importante que era la historia de Selena, no solo para él, sino para muchos latinos en los Estados Unidos y América Latina, y cómo continúa su legado.

Reuní la mayor cantidad de investigación posible para construir cuál sería la visión del programa y me reuní con Campanario. Fue una reunión de dos horas, pero no se suponía que fuera tan larga.

Pero más o menos propuse la visión del espectáculo. Me conocieron y se dieron cuenta de lo bien que conocía la trayectoria y la carrera de Selena. Conseguí el trabajo al día siguiente.

Luego armé una presentación con hermosas imágenes y organicé el logline, los personajes y las ideas para la temporada uno y la temporada dos.

Volamos para reunirnos con la familia y ellos aprobaron el enfoque sano e inspirador de su historia y la vida de Selena. Esa misma plataforma de lanzamiento también terminó en manos de Netflix.

Sabíamos que si queríamos a la familia a bordo, teníamos que trabajar con ellos. Esta es una historia que quieren publicar porque quieren centrarse en la positividad de lo que fue la vida de Selena, no tanto en la tragedia en sí.

Basándome en lo que investigué y descubrí sobre la familia Quintanilla, que es una historia del sueño americano muy inspiradora: sus luchas, todas las cosas que tenía que hacer y superar para perseguir ese sueño musical.

Quise concentrarme en eso. Y creo que eso es lo que realmente les hizo comprar esta serie, es que también querían eso. Francamente, podríamos haber contado muchas historias desde los primeros años, pero solo tienes un tiempo limitado, tienes que reducirlo para llegar a ciertos lugares antes.

Fue un desafío escribir una historia sobre personas que aún viven y comunicarse con la familia. Porque quieres crear algo convincente, pero también mantenerte fiel y auténtico a lo que realmente sucedió.

Mucho de lo que ves en la pantalla realmente sucedió, desde las latas de durazno hasta la forma en que se enfocarían en ciertos programas. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para ser lo más auténticos posible, para igualar el espíritu de Selena.

Era realmente dulce y compasiva, y mantuvo esos valores durante toda su vida. Siento que es por eso que todavía es amada, porque era ese tipo de persona auténtica y genuina mientras era una superestrella, y no solo una mujer normal con sueños.

TE PUEDE INTERESAR: Selena: Conoce al elenco de la nueva serie musical de Netflix

No cabe duda que la segunda temporada sera más intensa y sorpresiva, si no las haz visto no sabemos que es lo que estas esperando. Dinos en los comentarios que te pareció esta serie inspirada en la reina del Tex Mex.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.