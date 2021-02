Netflix: La película de 'My Little Pony' DEBUTARÁ en exclusiva en la plataforma

Paramount Pictures iba a distribuir la película 'My Little Pony' a los cines, está estaba programada para estrenarse el 24 de septiembre de 2021. El estudio de entretenimiento de Hasbro, Entertainment One, produjo la película y la vendió a Netflix.

Se conservarán los derechos de distribución en China y aunque la fecha exacta de lanzamiento no está clara, se espera que "My Little Pony" llegue a Netflix a finales de este año.

A raíz de los continuos cierres de salas de cine, los estudios de Hollywood han continuado posponiendo sus próximas películas o enviándolas a servicios de transmisión.

Paramount ha vendido varios títulos a streamers en medio de la pandemia, incluidos "Coming 2 America" de Eddie Murphy y Arsenio Hall, el drama judicial de Aaron Sorkin "El juicio de los 7 de Chicago" y "Sin remordimientos" protagonizada por Michael B. Jordan.

Por otra parte, Disney trasladó "Mulan," Soul "y" Raya y el último dragón "a Disney Plus, y Warner Bros. organizó que la lista de cines 2021 del estudio debutara simultáneamente en HBO Max.

Netflix adiciona más contenido juvenil

Mientras tanto, Netflix se ha centrado en aumentar el contenido para los espectadores más jóvenes en un esfuerzo por competir con la abundancia de ofertas para niños y familias en Disney Plus.

Últimamente, el streamer ha adquirido "SpongeBob: Sponge on the Run" a nivel internacional, así como la película animada de Lord and Miller "The Mitchells vs. The Machines" y "Wish Dragon".

Las características animadas originales de Netflix incluyen "Klaus", "The Willoughby" y "Over the Moon" de Glen Keane. Anteriormente La Verdad Noticias había informado que también tienen varios proyectos enfocados en la juventud en proceso, como “Apollo 10 ½: A Space Age Adventure” de Richard Linklater y “Pinocchio” de Guillermo del Toro.

Todos los personajes de la serie animada de 'My Little Pony'

My Little Pony de Hasbro, una línea de juguetes con temática ecuestre que es popular entre las niñas, ha sido objeto de numerosas películas o series de televisión directamente. En 2017, Lionsgate lanzó un largometraje de fantasía titulado "My Little Pony: The Movie" en los cines.

Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber y Uzo Aduba prestaron sus voces a la caricatura, que generó más de 60 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 6.5 millones de dólares.

Robb Cullen y Jose Ucha dirigieron la próxima entrega con Mark Fattibene. Cecil Kramer y Peter Lewis se desempeñaron como productores de este animada y tierna película.

