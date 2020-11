Netflix: La INCREÍBLE película de Tom Holland que seguramente no haz visto

Como lo hace al comienzo de cada nuevo mes, Netflix ha agregado recientemente un montón de nuevas películas y programas de televisión para poner en su lista de observación. Hay una película que sin duda deberías mover a la parte superior de tu cola, y esa es la película de desastres protagonizada por Tom Holland llamada ‘Lo imposible’.

Después de interpretar en el escenario a Billy en Billy Elliot de 2008 a 2010, Holland consiguió su primer papel en una película de acción real en ‘Lo imposible’ en 2012, cuando solo tenía 16 años.

Tom Holland es Lucas en 'Lo imposible'

Junto a grandes nombres como Naomi Watts y Ewan McGregor, Holland interpreta a Lucas Bennett, el hijo de Maria de Watts y Henry de McGregor. Juntos, la familia (que incluye a los otros dos hermanos de Lucas) enfrentan el desastre natural del terremoto y tsunami de magnitud 9.1 que azotaron el sudeste asiático en 2004.

La película fue un gran éxito, Holland recibió elogios por su actuación y la actriz principal Watts incluso ganó una nominación al Oscar. Por supuesto, la carrera de Holland solo ha mejorado desde entonces, con papeles como Peter Parker en Marvel Cinematic Universe y giros más dramáticos como el joven condenado Arvin en The Devil All the Time.

Tom Holland acaba de terminar la producción de la película Uncharted, adaptada de la popular franquicia de videojuegos, y actualmente está filmando su tercera película de Spider-Man. Habiendo estado en el streamer en el pasado.

'Lo imposible' acaba de regresar a Netflix y ya está en la lista actual de las diez películas más populares de Estados Unidos. La Verdad Noticias te trae una pequeña sinopsis de esta película.

Sinopsis de ‘Lo imposible’ (Película basada en hechos reales)

Dirigida por JA Bayona, ‘Lo imposible’ se basa en la historia real de María Belón, su esposo y sus tres hijos, quienes sobrevivieron al tsunami de 2004 mientras estaban de vacaciones en Tailandia.

Mientras descansaban junto a la piscina en un resort en el que se alojaban, la familia y otros huéspedes notaron que se acercaba una ola enorme, momentos antes de que se estrellara contra todo a su paso.

En una entrevista con The Sun, la familia habló sobre su traumática experiencia. Después de que golpeó la ola, todos se separaron. Su hijo de cinco años, que acababa de aprender a nadar, milagrosamente encontró consuelo en un árbol.

Lucas Álvarez Belón, la contraparte real del personaje de Holland, dijo: "Recuerdo a mi madre gritando mi nombre. Salté a la piscina, no sé por qué. Probablemente me salvó la vida, pero no pensé en eso."

Con María allí como asesora para asegurar la precisión en Lo imposible, el elenco filmó por toda Tailandia donde realmente sucedió, incluso en el mismo hotel donde se hospedaron María y su familia.

‘Lo imposible’ es una historia desgarradora con un mensaje conmovedor, ya que la familia y otros sobrevivientes se ayudan mutuamente sin pensarlo dos veces. Además, el hijo de María, Lucas, ahora trabaja como médico luchando contra el coronavirus.

Si esa no es razón suficiente para ver la descripción que hace Holland de su historia, no sabemos cuál es. Sin duda la plataforma de streming nos sigue sorprendiendo con su contenido ¿Piensas ver esta película? Dinos en los comentarios.