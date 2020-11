Netflix: ‘Jingle Jangle’: A Christmas Journey MUSICAL inesperado de Ricky Martin

Netflix ya tiene un cañón de excelentes películas festivas listas para disparar a nuestras pantallas esta Navidad. Desde Christmas on the Square de Dolly Parton deliciosamente exagerada hasta The Christmas Chronicles Part Two. Pero lo que realmente necesitamos en nuestras vidas, sin siquiera saberlo, es un musical navideño con Ricky Martin en él.

La plataforma de streaming también nos ha concedido esta alegría y ahora La Verdad Noticias te dice todo lo que tienes que saber de este inesperado musical para estas próximas fechas navideñas.

Ricky Martin interpreta al villano de la historia

La leyenda del pop latino Martin, mejor conocido en el Reino Unido por los éxitos de los 90 Livin 'La Vida Loca y She Bangs, Ricky interpretará al villano en Jingle Jangle: A Christmas Journey de Netflix .

¿De qué se trata Jingle Jangle de Netflix?

La aventura musical, ambientada en la ciudad ficticia de Cobbleton, sigue la historia del legendario fabricante de juguetes Jeronicus Jangle.

Cuando el villano (personaje de Ricky Martin), un juguete llamado Don Juan Diego, convence al ex-aprendiz de Jeronicus a robar su invento más preciado: un robot mágico llamado Buddy. Todo depende de su brillante e inventiva nieta Journey para salvar el día.

¿Quién protagoniza 'Jingle Jangle'?

Ricky Martin es solo la punta del iceberg con este elenco increíble, El ganador del Oscar, Forest Whitaker, interpreta al deliciosamente llamado Jeronicus Jangle, mientras que el actor de Paddington y Downton Abbey, Hugh Bonneville, interpreta a su jefe.

Phylicia Rashad es la matriarca de Jangle, Keegan-Michael Key es el ex aprendiz y el joven talento emergente Madalen Mills es el pequeño Journey Jangle. Vale la pena mencionar que John Legend produjo y escribió canciones para la película.

Como puede ver, parece pura alegría festiva. Hablando sobre la producción, Martin dijo recientemente : “¿Cómo podría decirle que no a un proyecto como este? No tienes que ser cristiano para disfrutar de esta película.

Cualquiera puede relacionarse. Es para niños, pero estoy seguro de que a mi madre le llorarán los ojos cuando vea esta película. Es muy poderoso ". Y es exactamente por eso que lo veremos cuando llegue a Netflix el 13 de noviembre.