Netflix: Jennifer Garner deja que los niños GOBIERNEN en el tráiler de 'Yes Day'

Jennifer Garner y Edgar Ramirez están a punto de tener un día salvaje en su próxima película de Netflix. Los dos interpretan a los padres en Yes Day, una película sobre la práctica popular de dejar que los niños elijan todas las actividades durante un día. El caos está a la vista en el primer tráiler de la comedia, que sale en Netflix el 12 de marzo.

Una cosa que he aprendido de ser madre es que padres e hijos no están de acuerdo en una cosa: las reglas", dice Garner al comienzo del tráiler, mostrando a ella y a los personajes de Ramírez diciendo "no" como sus tres hijos hacen todo tipo de cosas. Cosas salvajes.

"Decir 'no' 50 veces por hora es parte del trabajo", dice Garner, "pero todo eso está a punto de cambiar".

Se introduce el concepto de "sí, día", y el tráiler da una idea de todas las divertidas aventuras por las que pasará la familia durante 24 horas mientras los niños establecen las reglas.

Tráiler de 'Yes Day'

Al compartir el tráiler en su página de Instagram, Garner reveló que tiene "días sí" con sus tres hijos - Violet, 15, Seraphina, 12 y su hijo Sam, 8 - después de haber sido inspirada por Amy Krouse Rosenthal y el libro de Tom Lichtenheld Yes Day! .

"Mi hija mediana estaba fascinada con la idea de un día lleno de '¡Sí!' Sí, al helado para el desayuno, un picnic, quedarse despierto hasta tarde. Sí, a saltarse las tareas del hogar, torturar a mamá, s'mores y la etiqueta de una linterna en la oscuridad.

Anteriormente La Verdad Noticias en enero pasado, Garner nos compartió un video divertido de ella montando una montaña rusa en Six Flags para una escena de la comedia. En el clip, Garner brindó un comentario divertido de sus expresiones y reacciones.

Escena de 'Yes Day' película de Netflix.

"Este soy yo en una montaña rusa llamada Twisted Colossus. Me lo estoy pasando genial", dijo Garner riendo. En el video, la actriz apretó con fuerza la mano de su coprotagonista Jenna Ortega. "Viajo con Jenna Ortega, que es un manojo de nervios y realmente la consuelo".

"Como pueden ver, la llamo Jenna una y otra vez cuando el nombre de su personaje es Katie. Realmente no creo en estar en el personaje, me gusta vivir el momento", dijo Garner, sin dejar de reírse de sus expresiones. "Como puede ver, me sometí a un trabajo dental recientemente y estoy realmente satisfecho con los resultados. No me importa en absoluto ponerme patas arriba".

Garner agregó: "Cuando me ve diciendo 'oh Dios mío', no estoy tomando el nombre del Señor en vano, estoy suplicando al Señor".

Cuando la escena se cortó y Garner abrió la boca en estado de shock, la actriz bromeó: "¡Oh! Acabo de ver que la segunda colina es más grande que la primera". 'Yes Day' se estrena este 12 de marzo por la plataforma de Netflix.

