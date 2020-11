Netflix: ‘His House’: Explicación del final, el monstruo y la última escena

En la película de terror de Netflix 'His House', una pareja de refugiados de Sudán del Sur se muda a un nuevo hogar en Inglaterra mientras esperan una decisión sobre si se les concederá o no asilo.

Sin embargo, pronto queda claro que no están solos en la casa. El final de la película saca a la superficie verdades desagradables con un giro oscuro y atrae al monstruo que los persigue hacia la luz.

El primer largometraje como director del cineasta británico Remi Weekes, His House combina el horror de la vida real de las personas que se ven obligadas a huir de su país de origen debido a la violencia con el clásico tropo de terror de mudarse a una nueva casa solo para descubrir que está encantada.

Pero mientras que la mayoría de las casas en las películas de terror ya estaban embrujadas antes de que los personajes se mudaran, Bol (Sope Dirisu) y Rial Majur (Wunmi Mosaku) traen sus fantasmas con ellos. Y no son solo fantasmas con los que viven; Bol se encuentra siendo acechado por un monstruo llamado apeth o bruja nocturna (Javier Botet).

El apeth no puede lastimar directamente a Bol, pero primero intenta persuadirlo para que se ponga un cuchillo y luego intenta persuadir a Rial para que lo sacrifique. El intercambio ofrecido es el regreso de su pequeña, Nyagak (Malaika Wakoli-Abigaba), que se ahogó cuando intentaban llegar a Inglaterra en barco.

Bol finalmente se corta el brazo para ofrecerse al Nyagak, para que Rial pueda liberarse del monstruo y reunirse con Nyagak, pero hay más en su historia de lo que parece a primera vista. ¡Alerta! La Verdad Noticias trae unos cuantos spoilers de esta película de la plataforma de Netflix.

La Verdad Sobre Nyagak

Nyagak tiene una historia muy triste en His House.

Las mentes atribuladas de Bol y Rial y los sentimientos encontrados acerca de su nuevo hogar parecen una respuesta natural para los padres que han huido del peligro detrás de ellos, pero perdieron a su hija en el camino.

La audiencia tiene pocas razones para dudar de su versión de la historia, y los inquietantes avistamientos de Nyagak por parte de Bol lo pintan como un padre afligido que se siente culpable por no proteger a su pequeña.

Sin embargo, un giro hacia el final de ‘His House’ revela la inquietante verdad: Nyagak no era la hija de Bol y Rial. Ella era simplemente una niña entre la multitud que clamaba por el transporte de refugiados, y Bol la usó para asegurarse un lugar para él y Rial en el autobús.

Mientras se alejaban, Nyagak llamó a gritos a su verdadera madre, que corrió tras el autobús pero no pudo alcanzarlo.

Aunque Nyagak no era su propia hija, Rial llegó a amarla de todos modos y prometió protegerla. Pero cuando una tormenta golpeó el barco en el que viajaban, Nyagak y muchos otros se ahogaron en el océano.

Quizás Rial esperaba poder compensar el crimen de Bol asegurando al menos la supervivencia de Nyagak y su llegada segura a Inglaterra. Pero en lugar de salvarla de la violencia en Sudán del Sur, Bol la condenó a otra muerte horrible. Y aunque intenta dejar atrás sus acciones después de llegar a su nuevo hogar, Bol no puede escapar de lo que hizo.

El monstruo de 'His House' es una Bruja Nocturna

La Bruja Nocturna de His House.

El monstruo de ojos penetrantes de ‘His House’ es explicado por Rial cuando le cuenta a Bol una historia que su madre le contó cuando era niña. Un " hombre honorable pero pobre " que una vez vivió en su pueblo se volvió tan desesperado por tener una casa propia que comenzó a robarle a la gente, y un día le robó a un anciano que era un mono, un brujo nocturno.

El hombre se construyó una casa para sí mismo, pero como había construido la casa con lo que le había robado al apeth , la casa también pertenecía al brujo de la noche, y viviría allí con él. Como el hombre honorable pero pobre de la historia, Bol compró su casa con algo robado: la vida de Nyagak.

La apeht es una piedra angular de las creencias del pueblo dinka de Sudán del Sur sobre la brujería. El antropólogo Godfrey Lienhardt, que estudió la religión y el folclore de los dinka, escribió sobre la apeht en su ensayo de 1951 "Algunas nociones de brujería entre los dinka".

Las escenas de su casa de la apeht y los fantasmas mirando a Bol y Rial, o los mismos Bol y Rial mirando directamente a la cámara, son particularmente significativas en lo que respecta a las creencias dinka.

Un hombre o una mujer que practica la brujería puede causar daño o desdicha a una persona simplemente con mirarla, y los dinka desconfían de cualquiera que los mire sin una buena razón, aunque sea brevemente.

Después de que Bol se corta el brazo para sacrificarse a la bruja de la noche en ‘His House’, empuja horriblemente sus dedos bajo su piel, pero Rial lo detiene antes de que descubramos qué habría hecho a continuación, ya sea consumiendo a Bol o poseyéndolo.

En el lenguaje de los dinka, los conceptos de comer y robar están intrínsecamente vinculados. Lienhardt escribe que aunque se dice que la apeth 'come' personas, los dinka no usan la palabra que literalmente significa comer comida (cuet), sino otra palabra (cam) que se refiere a un tipo diferente de alimentación.

Se utiliza con frecuencia para los comerciantes extorsionadores o los dinka con autoridad, que pueden 'comerse' a las personas exprimiendo dinero o animales a los que no tienen derecho y que las víctimas no pueden recuperar fácilmente. 'Comer' a un hombre es diferente de robarle a él.

Robar es simplemente tomar algo que pertenece a otro, esconderlo y ponerlo para el propio uso. El objeto robado todavía está allí para ser devuelto si se descubre al ladrón. Lo que se come, sin embargo, se pierde, y cuando se usa esta palabra, predomina la idea de la privación injusta que sufre la víctima.

Esta distinción resalta la monstruosidad de lo que hizo Bol: no se limitó a robar a Nyagak de su madre, sino que la "comió" al llevarla y luego dejar que se ahogara en el océano, para que nunca pudiera ser devuelta.

La enormidad del crimen es lo que sacó al simio del océano y lo unió al nuevo hogar de Bol y Rial. La promesa de la bruja nocturna de devolver a Nyagak a cambio de la vida de Bol es probablemente solo un truco diseñado para aprovecharse del dolor de Rial por la niña; una vez perdida, nunca podrá recuperarse. No obstante, la decisión de Rial de dejar a Nyagak y salvar al final de `His House' sigue siendo muy significativa.

¿Se Concederá Asilo A Bol Y Rial?

Bol Y Rial podrían conseguir asilo pero todo puede pasar.

Su casa deliberadamente deja ambiguo el destino de Bol y Rial, después de que su asistente social Mark (Matt Smith) regresa con otros oficiales de inmigración para una inspección.

Al final de su anterior visita, parecía seguro de que no tenían ninguna posibilidad de quedarse en Inglaterra. Pero después de vencer a su bruja, Bol y Rial reparan las paredes de la casa y hacen todo lo posible para presentarse como " los buenos" .

A pesar de sus quejas sobre el asado y el estado de las murallas, los agentes de inmigración no dan la impresión de que Bol y Rial estén a punto de ser deportados de inmediato.

En cambio, deben seguir enfrentando la larga espera para que se procese su caso. Pero después de lo que han pasado, Bol y Rial finalmente se unen para querer quedarse en la casa. "", dice Rial." Estamos felices aquí ", dice Bol.

El verdadero significado del final de 'His House'

His House tiene un final muy frío.

Las historias de casas embrujadas son particularmente convincentes (y aterradoras) porque se supone que las casas son un lugar seguro para que las personas se refugien y, por lo tanto, son un lugar difícil de escapar.

Casi todas las películas de casas embrujadas establecen desde el principio que los destinos de los personajes principales están de alguna manera atados a su nueva casa, ya sea por dificultades financieras o una necesidad más profunda de hacer que su nueva casa funcione.

En The Shining, las responsabilidades de Jack Torrance como cuidador del Overlook Hotel y el implacable clima invernal que lo rodea significan que la familia está esencialmente atrapada allí.

En la serie de terror de Netflix The Haunting of Hill House, la familia Crain necesita terminar de arreglar la casa para poder venderla y usar el dinero para construir su hogar para siempre.

Y en La chica del tercer piso de Travis Stevens, el protagonista ve la casa que está renovando como un nuevo comienzo para su atribulado matrimonio. Siempre hay una razón por la que los personajes no pueden irse simplemente la primera vez que ven un fantasma.

En His House, Bol y Rial están realmente atrapados en su casa. No solo no tienen dinero para mudarse (no se les permite trabajar y reciben solo 74 euros por semana para sobrevivir), sus posibilidades de obtener asilo con éxito dependen de demostrar que son " uno de los buenos".

Cuando Bol pide que lo trasladen a una casa diferente, Mark le advierte que al hacer la solicitud se investigará por qué no se están integrando correctamente. Deben encontrar una manera de vivir en su nuevo hogar o ser enviados de regreso a Sudán del Sur.

Su casa tiene un tema fundamental de pertenencia. Rial le dice a su médico que para escapar de ser asesinada por cualquiera de las tribus en guerra en casa, se puso las marcas de ambas: " Sobreviví por no pertenecer a ninguna parte ".

Como solicitantes de asilo, Rial y Bol todavía no pertenecen a ninguna parte. Bol está desesperado por pertenecer a su nuevo hogar y quiere olvidar su doloroso pasado, razón por la cual está tan aterrorizado por los fantasmas que ve.

Por el contrario, Rial no está lista para dejar ir su vida pasada y se siente reconfortada por la presencia fantasmal de personas que alguna vez conoció.

El final de His House, en el que Rial abandona voluntariamente la posibilidad de recuperar a Nyagak y salva a Bol de la bruja nocturna, marca un punto de inflexión para ambos personajes.

La escena final, donde se paran mirando directamente al fantasma de Nyagak y la casa se llena con los fantasmas de otros refugiados que han muerto en busca de seguridad (no solo los que huyen de Sudán del Sur, sino personas de muchos países diferentes) es un momento de aceptación.

Bol acepta que ya no puede apartar la mirada y siempre tendrá que vivir con Nyagak y los otros fantasmas. " Es cuando los dejé entrar, pude empezar a enfrentarme a mí mismo", le dice a Mark.

Mientras tanto, Rial finalmente acepta que ella no puede regresar. Cuando la pareja se toma de la mano, los fantasmas desaparecen, al menos por el momento. Aunque su futuro es incierto, Bol y Rial han encontrado un lugar de pertenencia, no en su antigua casa o en la nueva, sino entre ellos.