Netflix: ¿Haunting of Bly Manor vale la pena?

La continuación de la excelente serie de terror de Netflix The Haunting of Hill House no es tan aterradora como su predecesora. La secuela, apodada The Haunting of Bly Manor, todavía trata sobre una casa llena de fantasmas y personas que se enfrentan a un dolor terrible.

Y aunque esas ideas pueden ser aterradoras por sí solas, ese no es realmente el objetivo del programa. En cambio, Bly Manor es más una caja de rompecabezas narrativa, una donde los fantasmas y la otra vida son solo otra parte del misterio.

El nuevo programa tiene al menos algunas cosas en común con Hill House: una mansión en expansión y encantada; un elenco de personajes, cada uno de los cuales se enfrenta a algún tipo de dolor o pérdida; y una premisa basada libremente en una historia de terror clásica.

Ambas historias son sobre familias: en Hill House es una familia nuclear tradicional, mientras que en Bly Manor es una que se une a través de un trauma compartido. Estas cosas conectan las dos series. Pero no pasa mucho tiempo antes de que Bly Manor establezca su propio sabor.

El espectáculo se centra en Dani (Victoria Pedretti), una estadounidense que vive en Inglaterra, que asume un trabajo como au pair en una enorme mansión rural.

El trabajo levanta algunas banderas rojas de inmediato: está encargada de cuidar a los niños recientemente huérfanos Flora (Amelie Bea Smith) y Miles (Benjamin Evan Ainsworth), cuyo cuidador anterior también murió.

Netflix hizo un rompecabezas

Mientras tanto, el tío que la contrató se niega a visitar la propiedad, y la mansión también alberga a un cocinero (Rahul Kohli), un jardinero (Amelia Eve) y un ama de llaves (T’Nia Miller) que ayudan a cuidar las cosas.

Mientras que Hill House se centró principalmente en un evento específico, la muerte de la madre de la familia, Bly Manor no es tan sencillo. En cambio, introduce lentamente nuevos misterios, apilándolos unos encima de otros, hasta que casi se vuelve insoportable.

Aquí hay solo algunos ejemplos: la muerte de los padres, la negativa del tío a visitar Bly Manor, un ama de llaves que aparentemente viaja en el tiempo, un fantasma sin rostro que deambula por los pasillos todas las noches, el miedo debilitante de la au pair a los espejos y Miles' cambio dramático en un niño problemático.

La mayoría de los episodios están estructurados como su propia historia de fantasmas, ya sea introduciendo o explicando algo importante. Como en Hill House, los sobresaltos son limitados, y el terror de Bly Manor es lento.

La mayoría de las veces verá cosas como un fantasma en el fondo o muñecas de un niño que parecen tener vida propia. La expresión vacía de Flora es su propio tipo de horror. Esto continúa durante siete episodios.

Pocos de los misterios se explican por completo, por lo que mirar se convierte en un proceso de seguimiento de los detalles y tratar de ver cómo encajan. Puede resultar confuso a veces, especialmente más adelante cuando el programa cambia no solo entre diferentes períodos de tiempo, sino también entre el mundo real y los recuerdos.

Requiere paciencia y fe en que el programa realmente pueda ofrecer respuestas satisfactorias.

Victoria Pedretti se luce

Parte de lo que hace que este trabajo lento y deliberado funcione es el elenco. Pedretti, en particular, es increíble, capaz de deslizarse sin problemas entre un cuidador cálido y un naufragio torturado. Incluso cuando no sucedía nada particularmente aterrador, la mirada angustiada en su rostro incómoda.

Mientras tanto, podría pasar horas viendo las bromas entre Miller y Kohli. Su relación de voluntad-ellos-no-ellos es uno de los pocos momentos cálidos que ayuda a unir el programa y a convertir sus momentos más oscuros en golpes emocionales.

Es el tipo de historia en la que incluso los personajes a los que empiezas a odiar tienen momentos redimibles, en parte porque están muy bien repartidos.

El ritmo lento también funciona porque hay una recompensa satisfactoria. El penúltimo episodio comienza inicialmente como un cuento de fantasmas completamente separado, que detalla la historia de la mansión que se remonta a siglos.

