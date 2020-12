Netflix: Fecha de estreno de Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise

Netflix comenzó a transmitir un avance de Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, la segunda temporada de la serie Transformers animada por computadora, este lunes.

La compañía también lanzó una imagen clave para la serie. La temporada animada por computadora se estrenará en Netflix el 30 de diciembre. La Verdad Noticias describe todo acerca de la historia de esta serie de Netflix.

Sinopsis de Transformers la serie de Netflix

Con Allspark desaparecido y el Arca abandonada en el espacio profundo, Optimus Prime y los Autobots sobrevivientes corren una carrera desesperada contra el tiempo mientras luchan contra un grupo independiente de Transformers llamado Mercenaries, así como contra la ira de un Megatron desesperado.

La serie Transformers: War for Cybertron CG sirve como enlace a la línea de juguetes de varios años de Hasbro del mismo nombre. La sublínea Siege se lanzó en 2018, seguida de Earthrise de este año y Kingdom del próximo año.

Netflix trae la segunda temporada de la serie de Transformers.

Polygon Pictures está animando toda la serie CG, y Rooster Teeth está produciendo con Polygon Pictures y Allspark Animation. Este año, Transformers: War for Cybertron Trilogy: Cerco temporada uno tuvo seis episodios de 22 minutos, y Netflix había tomado el pelo dos temporadas más después de asedio

FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) es el showrunner. Polygon Pictures también animó las series Transformers Prime y Transformers: Robots in Disguise.

Polygon Pictures es quizás mejor conocido por las dos series de anime televisivo y la trilogía cinematográfica de Ajin, y la trilogía de películas Godzilla: Kaijū Wakusei. Sus últimos trabajos incluyen la película Human Lost y la serie Drifting Dragons de este año.

